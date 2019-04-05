2281
0
Новые снимки обратной стороны Луны
Первый израильский посадочный лунный аппарат «Берешит» (Beresheet) прислал снимки, сделанные во время выхода на окололунную орбиту.
Анастасия Баринова
5 апреля 2019 в 19:54
21 февраля ракета Falcon 9 компании SpaceX отправила в космос израильский лунный зонд «Берешит» («в начале» – это первое слово книги Бытия). Аппарат разрабатывался некоммерческой организаций SpaceIL в рамках конкурса Google Lunar XPRIZE. К сожалению, конкурс закрылся без выявления победителя, но команде самостоятельно удалось найти средства для завершения работы. Проект стоимостью $95 млн частично профинансировало Израильское космическое агентство, а остальное было собрано с помощью частных пожертвований.
Масса аппарата составляет 585 кг, включая 400 кг топлива. Он достигает 2 метров в диаметре и 1,5 м в высоту. На борту – шесть 8-мегапиксельных цветных камер, магнитометр, цифровая капсула времени и лазерные отражатели. По лунной поверхности «Берешит» должен передвигаться «прыжками» с использованием ракетных двигателей. #Beresheet passed #Earth for the last time at about 1,700 km away. The team succeeded in taking rare photo of earth from approx. 16,000 KM. In the photo: the Arab Peninsula & Southeast Africa. Yesterday’s rain clouds covered #Israel. #IsraelToTheMoon pic.twitter.com/iOb1cGnEnr
После успешного запуска аппарат вышел на эллиптическую орбиту. Там он пережил два сбоя в работе, но их последствия удалось устранить. Выполнив все запланированные маневры, 31 марта «Берешит» последний раз пролетел вблизи Земли и 4 апреля вышел на окололунную эллиптическую орбиту. Во время сближения с Луной было сделано несколько снимков, в том числе обратной стороны Луны.
В ближайших планах аппарата – выход на круговую 200-километровую орбиту вокруг Луны, а посадка в северо-восточной части Моря Ясности должна произойти 11 апреля 2019 года. Зонд будет работать в области, где находится одна из магнитных аномалий, в нескольких сотнях километров от мест посадки миссий «Аполлон-15» и «Аполлон-17». Расчетное время – не более трех земных дней, а затем аппарат просто выйдет из строя, так как не защищён от перегрева.
Узнайте о китайском эксперименте на Луне.
The moment of liftoff! #IsraelToTheMoon— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 24 февраля 2019 г.
Photo by: @SpaceX @ILAerospaceIAI pic.twitter.com/x127giSRda
Масса аппарата составляет 585 кг, включая 400 кг топлива. Он достигает 2 метров в диаметре и 1,5 м в высоту. На борту – шесть 8-мегапиксельных цветных камер, магнитометр, цифровая капсула времени и лазерные отражатели. По лунной поверхности «Берешит» должен передвигаться «прыжками» с использованием ракетных двигателей. #Beresheet passed #Earth for the last time at about 1,700 km away. The team succeeded in taking rare photo of earth from approx. 16,000 KM. In the photo: the Arab Peninsula & Southeast Africa. Yesterday’s rain clouds covered #Israel. #IsraelToTheMoon pic.twitter.com/iOb1cGnEnr
— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 1 апреля 2019 г.
После успешного запуска аппарат вышел на эллиптическую орбиту. Там он пережил два сбоя в работе, но их последствия удалось устранить. Выполнив все запланированные маневры, 31 марта «Берешит» последний раз пролетел вблизи Земли и 4 апреля вышел на окололунную эллиптическую орбиту. Во время сближения с Луной было сделано несколько снимков, в том числе обратной стороны Луны.
В ближайших планах аппарата – выход на круговую 200-километровую орбиту вокруг Луны, а посадка в северо-восточной части Моря Ясности должна произойти 11 апреля 2019 года. Зонд будет работать в области, где находится одна из магнитных аномалий, в нескольких сотнях километров от мест посадки миссий «Аполлон-15» и «Аполлон-17». Расчетное время – не более трех земных дней, а затем аппарат просто выйдет из строя, так как не защищён от перегрева.
Узнайте о китайском эксперименте на Луне.