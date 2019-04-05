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Поспать в багажном отсеке: перепланировка самолётов Airbus
Кровати и детские комнаты: что появится в лайнерах?
Анастасия Баринова
5 апреля 2019 в 16:25
Французы (точнее, авиастроительная компания Airbus и производитель самолётных комплектующих Safran) разработали новые интерьеры для самолетов A330 и A350.
Проект, получивший престижную награду Crystal Cabin Award, превратит багажные отсеки в детские игровые комнаты, спальные зоны на 2 или 6 кроватей или переговорные залы (кстати, забронировать желаемое помещение потребуется до начала полета).
Инженеры планируют устанавливать в фюзеляж самолётов модули с «комнатами»; в багажный отсек нижней палубы A330 или A350 можно установить до четырех таких модулей (каждый – 4 м в ширину, 2,4 м в длину и 1,55 м в высоту). При необходимости модуль легко и быстро демонтируется, освобождая место под багаж.
Одобрение со стороны Европейского агентства по безопасности авиаперевозок (EASA) уже получено. Первым лайнером, оборудованным новыми модулями до 2021 года, станет A330, притом модуль может устанавливаться как на новые самолеты, так и на находящиеся в эксплуатации.
Многие A330 уже сейчас оснащены местом для отдыха экипажа, которое располагается в багажном отсеке: на основе этого и родилась идея повысить привлекательность дальних авиаперелетов для пассажиров. Узнайте о самых долгих рейсах.
Проект, получивший престижную награду Crystal Cabin Award, превратит багажные отсеки в детские игровые комнаты, спальные зоны на 2 или 6 кроватей или переговорные залы (кстати, забронировать желаемое помещение потребуется до начала полета).
Инженеры планируют устанавливать в фюзеляж самолётов модули с «комнатами»; в багажный отсек нижней палубы A330 или A350 можно установить до четырех таких модулей (каждый – 4 м в ширину, 2,4 м в длину и 1,55 м в высоту). При необходимости модуль легко и быстро демонтируется, освобождая место под багаж.
Одобрение со стороны Европейского агентства по безопасности авиаперевозок (EASA) уже получено. Первым лайнером, оборудованным новыми модулями до 2021 года, станет A330, притом модуль может устанавливаться как на новые самолеты, так и на находящиеся в эксплуатации.
Многие A330 уже сейчас оснащены местом для отдыха экипажа, которое располагается в багажном отсеке: на основе этого и родилась идея повысить привлекательность дальних авиаперелетов для пассажиров. Узнайте о самых долгих рейсах.