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Как выглядит космос из самого центра Млечного Пути: захватывающее видео
NASA опубликовало 360°-видео, которое позволяет совершить виртуальное путешествие в центр Млечного Пути.
4 апреля 2019 в 12:18
На основе данных космической обсерватории Chandra X-ray специалисты NASA создали панорамное видео сверхвысокой четкости из центра нашей Галактики – области в пределах нескольких световых лет от сверхмассивной черной дыры Стрелец A * (Sgr A *). Видео показывает десятки массивных звезд, а также сильные ветры, дующие с их поверхностей.
Кроме того, можно увидеть плотные скопления вещества, стекающего в направлении черной дыры. Синий и голубой цвета представляют рентгеновское излучение облаков горячего газа с температурой в десятки миллионов градусов; красный иллюстрирует ультрафиолетовое излучение из умеренно плотных областей более холодного газа с температурой в десятки тысяч градусов, а желтый – более холодный газ с самой высокой плотностью. Столкновения между газовыми потоками видны как яркие вспышки света.
Видео галактического центра лучше всего смотреть в очках виртуальной реальности, но и без них перед зрителем открывается захватывающая картина. А формат 360° позволяет перемещаться по центру Млечного Пути, рассматривая его со всех сторон и разных ракурсов.
Посмотрите на необыкновенно красивые снимки Млечного Пути с Земли.
Кроме того, можно увидеть плотные скопления вещества, стекающего в направлении черной дыры. Синий и голубой цвета представляют рентгеновское излучение облаков горячего газа с температурой в десятки миллионов градусов; красный иллюстрирует ультрафиолетовое излучение из умеренно плотных областей более холодного газа с температурой в десятки тысяч градусов, а желтый – более холодный газ с самой высокой плотностью. Столкновения между газовыми потоками видны как яркие вспышки света.
Видео галактического центра лучше всего смотреть в очках виртуальной реальности, но и без них перед зрителем открывается захватывающая картина. А формат 360° позволяет перемещаться по центру Млечного Пути, рассматривая его со всех сторон и разных ракурсов.
Посмотрите на необыкновенно красивые снимки Млечного Пути с Земли.