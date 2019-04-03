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Обломки индийского спутника могут угрожать МКС
В ходе испытаний индийской системы космической защиты был сбит спутник Microsat-R.
Анастасия Баринова
3 апреля 2019 в 19:23
Космические державы совершенствуют комплексы космической обороны, чтобы вовремя обнаруживать и обезвреживать разведывательные спутники. Помимо США, Китая и России, свою программу Anti-satellite weapons (ASAT) разрабатывает и Индия.
24 января со стартовой площадки космического центра имени Сатиша Дхавана на юге штата Андхра-Прадеш был запущен спутник Microsat-R. После 13 минут полета он был введен на высоту около 277,2 км, а 27 марта, как и задумано, он стал мишенью: индийское противоспутниковое оружие поразило цель. Подробности примененной системы ASAT не раскрываются, однако успех миссии сделал Индию четвертой страной в мире, обладающей противоспутниковым оружием.
Индийские военные уверяют, что появившиеся после операции обломки сгорят в атмосфере в течение 45 дней, но NASA и другие эксперты напоминают о текущей ситуации. После испытания на околоземной орбите появилось около 6500 фрагментов космического мусора, которые разлетелись по орбитам высотой от 200 до 1600 километров. В опасности оказалась МКС, вращающаяся вокруг Земли на 400-километровой высоте.
Некоторые обломки очень мелкие, но другие имеют размер 10 сантиметров и больше, и их можно отслеживать. Станция может уклониться от обломка только в случае, если он будет замечен не позже, чем за 3-5 часов до возможного столкновения.
Американские военные отслеживают объекты на околоземных орбитах, чтобы минимизировать риски. В настоящее время в базе данных – около 23 000 объектов искусственного и естественного происхождения размером более 10 сантиметров. В этом ряду – 10 000 фрагментов космического мусора. 3000 из этого числа появились в результате одного события: китайского противоспутникового испытания в 2007 году. В результате индийского эксперимента риск столкновения МКС с каким-либо обломком в космосе увеличился на 44%. Но вскоре уровень опасности снова уменьшится, поскольку большая часть остатков спутника сгорит в атмосфере.
Узнайте, чем опасен космический мусор для космонавтики.
24 января со стартовой площадки космического центра имени Сатиша Дхавана на юге штата Андхра-Прадеш был запущен спутник Microsat-R. После 13 минут полета он был введен на высоту около 277,2 км, а 27 марта, как и задумано, он стал мишенью: индийское противоспутниковое оружие поразило цель. Подробности примененной системы ASAT не раскрываются, однако успех миссии сделал Индию четвертой страной в мире, обладающей противоспутниковым оружием.
Индийские военные уверяют, что появившиеся после операции обломки сгорят в атмосфере в течение 45 дней, но NASA и другие эксперты напоминают о текущей ситуации. После испытания на околоземной орбите появилось около 6500 фрагментов космического мусора, которые разлетелись по орбитам высотой от 200 до 1600 километров. В опасности оказалась МКС, вращающаяся вокруг Земли на 400-километровой высоте.
Некоторые обломки очень мелкие, но другие имеют размер 10 сантиметров и больше, и их можно отслеживать. Станция может уклониться от обломка только в случае, если он будет замечен не позже, чем за 3-5 часов до возможного столкновения.
Американские военные отслеживают объекты на околоземных орбитах, чтобы минимизировать риски. В настоящее время в базе данных – около 23 000 объектов искусственного и естественного происхождения размером более 10 сантиметров. В этом ряду – 10 000 фрагментов космического мусора. 3000 из этого числа появились в результате одного события: китайского противоспутникового испытания в 2007 году. В результате индийского эксперимента риск столкновения МКС с каким-либо обломком в космосе увеличился на 44%. Но вскоре уровень опасности снова уменьшится, поскольку большая часть остатков спутника сгорит в атмосфере.
Узнайте, чем опасен космический мусор для космонавтики.