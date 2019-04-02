4203
1
Древние ритуальные подношения со дна озера Титикака: что обнаружили ученые
Озеро Титикака продолжает открывать свои тайны.
Анастасия Баринова
2 апреля 2019 в 14:54
Южноамериканское озеро Титикака неразрывно связано с доколумбовой историей Америки. В 2000 году итальянские археологи обнаружили на глубине 30 метров каменную террасу, стену длиной около 1 км и вытесанную из камня скульптуру в виде человеческой головы. Такие же скульптуры ученые находят при раскопках Тиуанако, лежащего в 15 км южнее. Во II-IX вв. Тиуанако был крупнейшим городом региона Центральных Анд и центром андской цивилизации.
Одним из самых интересных мест на озере является Остров Солнца – по легендам инков, именно здесь родился бог Солнца. До наших дней на острове сохранилось почти две сотни руин инкской цивилизации, а холмы, преобразованные в террасы, свидетельствуют о развитии сельского хозяйства. В 1980-90-х годах археологи извлекли из вод у побережья острова множество артефактов, связанных с инками, а теперь совершено новое открытие. С помощью гидролокатора и подводной трехмерной фотограмметрии международная группа ученых нашла в геологических отложениях возле рифа Хоа (Khoa Reef) останки принесенных в жертву лам, чаши, украшения из золота, ракушек и камней. Среди наиболее интересных предметов – сосуды для благовоний с изображениями пум – священных животных для жителей Тиуанако.
Ученые полагают, что предметы были затоплены намеренно: рядом с ними находились якоря. Вероятно, дары божествам сбрасывались на дно озера во время ритуалов, проводившихся на лодках.
Известно, что инки пришли к берегам Титикаки не ранее XV века нашей эры, но вновь обретенные предметы – на 500 лет старше. Это говорит о том, что почитавшие этот остров в качестве священного люди были здесь задолго до инков и населяли регион между 500 и 1100 гг. н.э.
Узнайте, как выглядел последний правитель инков.
Одним из самых интересных мест на озере является Остров Солнца – по легендам инков, именно здесь родился бог Солнца. До наших дней на острове сохранилось почти две сотни руин инкской цивилизации, а холмы, преобразованные в террасы, свидетельствуют о развитии сельского хозяйства. В 1980-90-х годах археологи извлекли из вод у побережья острова множество артефактов, связанных с инками, а теперь совершено новое открытие. С помощью гидролокатора и подводной трехмерной фотограмметрии международная группа ученых нашла в геологических отложениях возле рифа Хоа (Khoa Reef) останки принесенных в жертву лам, чаши, украшения из золота, ракушек и камней. Среди наиболее интересных предметов – сосуды для благовоний с изображениями пум – священных животных для жителей Тиуанако.
A study uncovers archaeological evidence that underscores the role of religious rituals, including animal sacrifice, in state formation in Lake Titicaca basin: https://t.co/crti5gDFjV— PNAS (@PNASNews) 1 апреля 2019 г.
PNAS Article: https://t.co/cXZbDDhzj1 pic.twitter.com/DkbH1kIfAR
Ученые полагают, что предметы были затоплены намеренно: рядом с ними находились якоря. Вероятно, дары божествам сбрасывались на дно озера во время ритуалов, проводившихся на лодках.
Известно, что инки пришли к берегам Титикаки не ранее XV века нашей эры, но вновь обретенные предметы – на 500 лет старше. Это говорит о том, что почитавшие этот остров в качестве священного люди были здесь задолго до инков и населяли регион между 500 и 1100 гг. н.э.
Узнайте, как выглядел последний правитель инков.