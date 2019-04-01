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Падение огромного метеора в США: видео
Горящий шар пересек небо в ночь на 31 марта.
Анастасия Баринова
1 апреля 2019 в 13:46
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Многие американцы пользуются видеорегистраторами и системами удаленного наблюдения за домом и его территорией. Благодаря этому событие, занявшее пару секунд – падение гигантского метеора – оказалось снято с самых разных ракурсов.
«Чувак, ты это видел?» – восклицает случайный наблюдатель, бывший на тот момент в автомобиле. Это видео снято в Джексонвилле, округ Дувал, штат Флорида. Не менее зрелищно небесное явление смотрелось в Янгстауне, округ Бей:
Американская некоммерческая организация по наблюдению за метеорами (American Meteor Society) зафиксировала в общей сложности 248 сообщений, притом не только из Флориды, но и из Алабамы и Южной Каролины.
Особенно ярким метеор был в небе над Валдостой на юге штата Джорджия, однако столкнулся ли он с Землей или сгорел в атмосфере, не установлено.
Вспышка на небе также была зафиксирована аппаратурой погодного спутника, снимающего сотни изображений в секунду для создания карты пути грозовых штормов.
Метеоролог CNN Хейли Бринк поясняет: «Метеоры прилетают к нам довольно часто, хотя мы не всегда их видим. Сейчас, с помощью спутников в небе и видеокамер на Земле, эти события становятся все более доступными широкой общественности». Тем удивительнее оказалось недавнее появление суперболида, оставшееся незамеченным.
Can Somebody Explain This! #area51 #ufo #meteor @bbcnews @igersjax @news4jax @abcnews #news #newsjax #shootingstars #jacksonvilleflorida ☄️ pic.twitter.com/P28wp5tkGE— Jeffrey Cardona (@jeffreycardona1) 31 марта 2019 г.
«Чувак, ты это видел?» – восклицает случайный наблюдатель, бывший на тот момент в автомобиле. Это видео снято в Джексонвилле, округ Дувал, штат Флорида. Не менее зрелищно небесное явление смотрелось в Янгстауне, округ Бей:
Американская некоммерческая организация по наблюдению за метеорами (American Meteor Society) зафиксировала в общей сложности 248 сообщений, притом не только из Флориды, но и из Алабамы и Южной Каролины.
Особенно ярким метеор был в небе над Валдостой на юге штата Джорджия, однако столкнулся ли он с Землей или сгорел в атмосфере, не установлено.
Вспышка на небе также была зафиксирована аппаратурой погодного спутника, снимающего сотни изображений в секунду для создания карты пути грозовых штормов.
Did you see it? A meteor was caught on GOES Lightning Mapper (GLM) around 3:52Z or 11:52 PM ET! pic.twitter.com/6FnUCN83EJ— NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) 31 марта 2019 г.
Метеоролог CNN Хейли Бринк поясняет: «Метеоры прилетают к нам довольно часто, хотя мы не всегда их видим. Сейчас, с помощью спутников в небе и видеокамер на Земле, эти события становятся все более доступными широкой общественности». Тем удивительнее оказалось недавнее появление суперболида, оставшееся незамеченным.