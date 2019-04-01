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Чем порадует звёздное небо апреля: астрономический прогноз
На ночное небо снова возвращаются потоки метеоров!
Анастасия Баринова
1 апреля 2019 в 18:35
Начало года – не лучшее время для наблюдения за падающими звездами: по окончании январского метеорного потока Квадрантиды аналогичных по значимости событий не происходило, и только в апреле ожидается новый звездопад. Один из самых старых наблюдаемых (а значит, предсказуемых) метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер, Лириды, озарит ночное небо с 16-го по 25-е. Пик приходится на 21 и 22 апреля, и в это время можно увидеть до 18 метеоров в час.
Их скорость – 49 км/с. И поскольку созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом около 5:00 мск, то наблюдения лучше всего проводить во вторую половину ночи, под утро. Специалисты Московского планетария отмечают, что в прошлом Лириды были значительнее активнее, чем сейчас: в 1803 году над восточным побережьем США пролетало до 700 метеоров в час.
5 апреля состоится новолуние, а 17-го Луна окажется в ближайшей точке к Земле: расстояние составит 364 208 км. Через два дня наступит полнолуние, что может слегка помешать наблюдению за Лиридами.
Карта звездного неба апреля выглядит следующим образом: в области зенита находится созвездие Большой Медведицы, которое постепенно склоняется к западу. В южной стороне высоко над горизонтом располагается Волопас, ниже и западнее его – созвездие Девы. На юго-востоке высоко поднялись Геркулес и Северная Корона, под ними – Змееносец, восточнее которого восходит созвездие Скорпиона с яркой красной звездой Антаресом. Созвездия Лиры и Лебедя находятся на востоке, а Близнецы и Малый Пес – вблизи западной части горизонта.
12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики и 58 лет со дня полета первого человека в мире в космос. 16 апреля – 47 лет назад – к Луне стартовал космический аппарат NASA «Аполлон-16». Узнайте об одном из астронавтов этой миссии.
Их скорость – 49 км/с. И поскольку созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом около 5:00 мск, то наблюдения лучше всего проводить во вторую половину ночи, под утро. Специалисты Московского планетария отмечают, что в прошлом Лириды были значительнее активнее, чем сейчас: в 1803 году над восточным побережьем США пролетало до 700 метеоров в час.
5 апреля состоится новолуние, а 17-го Луна окажется в ближайшей точке к Земле: расстояние составит 364 208 км. Через два дня наступит полнолуние, что может слегка помешать наблюдению за Лиридами.
Карта звездного неба апреля выглядит следующим образом: в области зенита находится созвездие Большой Медведицы, которое постепенно склоняется к западу. В южной стороне высоко над горизонтом располагается Волопас, ниже и западнее его – созвездие Девы. На юго-востоке высоко поднялись Геркулес и Северная Корона, под ними – Змееносец, восточнее которого восходит созвездие Скорпиона с яркой красной звездой Антаресом. Созвездия Лиры и Лебедя находятся на востоке, а Близнецы и Малый Пес – вблизи западной части горизонта.
12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики и 58 лет со дня полета первого человека в мире в космос. 16 апреля – 47 лет назад – к Луне стартовал космический аппарат NASA «Аполлон-16». Узнайте об одном из астронавтов этой миссии.