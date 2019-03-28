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Найден древнейший камень в Японии
Находка расскажет, как появился архипелаг.
Анастасия Баринова
28 марта 2019 в 16:54
сообщили о находке камня возрастом 2,5 млрд лет – это на 500 млн старше камня, найденного в 1970 году и считавшегося самым древним в стране.
Глыба гранитного гнейса была найдена на юго-западе острова Хонсю, у лесной дороги в районе города Цувано. Возраст установлен на основе анализа изотопов урана и свинца, содержавшихся в породе.
Специалисты подчеркивают, что столь же древние камни нередко встречаются на севере Корейского полуострова и в северо-восточном Китае, но Японский архипелаг существенно моложе. Считается, что его острова появились в результате вулканической деятельности – и формирование не останавливается до сих пор.
Если камень аналогичен материковому, то это может свидетельствовать о том, что западная часть Японии когда-то была фрагментом континента. Ученые займутся более глубокими анализами находки, что может раскрыть завесу тайны рождения архипелага.
При этом самым древним камнем из всех, найденных на поверхности Земли, считается канадский образчик тоналитового гнейса из Канады: ему 3,58 – 4,032 миллиарда лет.
Узнайте, как Япония потеряла один из своих островов.
Глыба гранитного гнейса была найдена на юго-западе острова Хонсю, у лесной дороги в районе города Цувано. Возраст установлен на основе анализа изотопов урана и свинца, содержавшихся в породе.
Researchers discover #Japan's oldest rock dating back 2.5 billion yearshttps://t.co/ijyA4tjOFz— Kyodo News - English (@kyodo_english) 25 марта 2019 г.
Специалисты подчеркивают, что столь же древние камни нередко встречаются на севере Корейского полуострова и в северо-восточном Китае, но Японский архипелаг существенно моложе. Считается, что его острова появились в результате вулканической деятельности – и формирование не останавливается до сих пор.
Если камень аналогичен материковому, то это может свидетельствовать о том, что западная часть Японии когда-то была фрагментом континента. Ученые займутся более глубокими анализами находки, что может раскрыть завесу тайны рождения архипелага.
При этом самым древним камнем из всех, найденных на поверхности Земли, считается канадский образчик тоналитового гнейса из Канады: ему 3,58 – 4,032 миллиарда лет.
Узнайте, как Япония потеряла один из своих островов.