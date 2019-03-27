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7 фильмов о роботах и андроидах
Голливуд любит фантазировать на тему роботизации будущего. Андроиды, которых нельзя отличить от людей, роботы-революционеры, роботы, способные чувствовать, мечтать и даже влюбляться.
Партнерский материал
27 марта 2019 в 15:20
tvzavr составили подборку лучших фильмов, в которых действуют роботы и андроиды – такие высокотехнологичные и такие загадочные.
«Робот не может причинить вред человеку…», говорится в первом законе роботехники. Главный герой этого фильма Дэл, который, к слову, терпеть не может роботов, замечает, что они начинают вредить людям. Все вокруг считают его параноиком, пока однажды при странных обстоятельствах не погибает друг Дэла. Главный подозреваемый – робот. А что если это начало революции? Фильм снят по мотивам рассказов отца робофантастики Айзека Азимова.
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В мире будущего люди перестают общаться друг с другом. А зачем, если человека можно заменить на робота, который не будет спорить или критиковать? Кроме социальной катастрофы надвигается самая настоящая трагедия – кто-то начинает убивать идеальных суррогатов и людей. Полицейский Том Грир расследует это дело. В главной роли – Брюс Уиллис.
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Экипаж корабля «Прометей» отправляется на поиски создателей. Вместе с людьми на борту и андроид Дэвид. Пока все спят, он изучает древние языки и смотрит «Лоуренса Аравийского». Дэвид умен и прекрасен, ведь играет его Майкл Фассбендер. Но при этом андроид очень коварен, поэтому его поступки и слова вызывают у зрителя столь разную реакцию.
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Чаппи – первый робот, который умеет думать и чувствовать, у которого может быть сердце и душа. Но Чаппи к тому же и подросток, способный попасть под влияние злых людей. Роботу предстоит справиться с давлением окружающих и найти свой уникальный, как и он сам, путь. В ролях – Хью Джекман, Сигурни Уивер и Дев Патель.
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Земляне покинули планету, которую сами и загрязнили, оставив за уборщика робота ВАЛЛ-И. Это трогательное создание изо дня в день избавляется от мусора, смотрит старое кино вместе со своим домашним любимцем тараканом. С инспекцией прилетает еще один робот ЕВА – и главный герой влюбляется в незнакомку с первого взгляда! А потом вместе с героями зрители отправятся в далекий космос. Оскароносный мультфильм, в котором практически нет слов, никого не оставит равнодушным.
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Тони Старк и доктор Беннер решают создать Альтрона – могущественное существо, которое должно защищать Землю в космосе. Но вместо этого получается истинный монстр, готовящийся уничтожить планету. Робот Альтрон очень силен и хитер, кажется, никто не может его победить. Но потом появляется андроид Вижн… Это будет поистине высокотехнологичное противостояние.
«Я, Робот»
«Робот не может причинить вред человеку…», говорится в первом законе роботехники. Главный герой этого фильма Дэл, который, к слову, терпеть не может роботов, замечает, что они начинают вредить людям. Все вокруг считают его параноиком, пока однажды при странных обстоятельствах не погибает друг Дэла. Главный подозреваемый – робот. А что если это начало революции? Фильм снят по мотивам рассказов отца робофантастики Айзека Азимова.
Смотреть
«Суррогаты»
В мире будущего люди перестают общаться друг с другом. А зачем, если человека можно заменить на робота, который не будет спорить или критиковать? Кроме социальной катастрофы надвигается самая настоящая трагедия – кто-то начинает убивать идеальных суррогатов и людей. Полицейский Том Грир расследует это дело. В главной роли – Брюс Уиллис.
Смотреть
«Прометей»
Экипаж корабля «Прометей» отправляется на поиски создателей. Вместе с людьми на борту и андроид Дэвид. Пока все спят, он изучает древние языки и смотрит «Лоуренса Аравийского». Дэвид умен и прекрасен, ведь играет его Майкл Фассбендер. Но при этом андроид очень коварен, поэтому его поступки и слова вызывают у зрителя столь разную реакцию.
Смотреть
«Робот по имени Чаппи»
Чаппи – первый робот, который умеет думать и чувствовать, у которого может быть сердце и душа. Но Чаппи к тому же и подросток, способный попасть под влияние злых людей. Роботу предстоит справиться с давлением окружающих и найти свой уникальный, как и он сам, путь. В ролях – Хью Джекман, Сигурни Уивер и Дев Патель.
Смотреть
«ВАЛЛ-И»
Земляне покинули планету, которую сами и загрязнили, оставив за уборщика робота ВАЛЛ-И. Это трогательное создание изо дня в день избавляется от мусора, смотрит старое кино вместе со своим домашним любимцем тараканом. С инспекцией прилетает еще один робот ЕВА – и главный герой влюбляется в незнакомку с первого взгляда! А потом вместе с героями зрители отправятся в далекий космос. Оскароносный мультфильм, в котором практически нет слов, никого не оставит равнодушным.
Смотреть
«Мстители: Эра Альтрона»
Тони Старк и доктор Беннер решают создать Альтрона – могущественное существо, которое должно защищать Землю в космосе. Но вместо этого получается истинный монстр, готовящийся уничтожить планету. Робот Альтрон очень силен и хитер, кажется, никто не может его победить. Но потом появляется андроид Вижн… Это будет поистине высокотехнологичное противостояние.
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Офицер Кей должен держать под контролем репликантов – андроидов, которых тяжело отличить от обычных людей. Много лет назад они уже пытались устроить бунт, сейчас напряжение вновь нарастает. Кей получает информацию, разобраться в которой ему поможет тот, кто бесследно исчез давным-давно, а именно – Рик Декард. К легендарному образу возвращается Харрисон Форд, Кея играет Райан Гослинг, за стилизацию отвечает режиссер Дени Вильнев.
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«Бегущий по лезвию 2049»
Офицер Кей должен держать под контролем репликантов – андроидов, которых тяжело отличить от обычных людей. Много лет назад они уже пытались устроить бунт, сейчас напряжение вновь нарастает. Кей получает информацию, разобраться в которой ему поможет тот, кто бесследно исчез давным-давно, а именно – Рик Декард. К легендарному образу возвращается Харрисон Форд, Кея играет Райан Гослинг, за стилизацию отвечает режиссер Дени Вильнев.
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