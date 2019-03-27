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В штате Нью-Йорк приняли меры против антипрививочников
В округе Рокленд детей, не имеющих прививок, не пустят в общественные места.
Анастасия Баринова
27 марта 2019 в 14:22
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По данным CDC, за период с 2000 по 2018 годы в США ежегодно регистрируется 140 случаев заболевания корью. Три из них привели к летальному исходу. Даже эти числа – недопустимо высокие показатели в XXI веке, когда вакцинация должна была бы полностью искоренить это опасное заболевание. Но статистика следующего года может быть гораздо хуже, учитывая нынешние тенденции. За минувшие 26 недель в округе Рокленд с населением около 329 тысяч человек корью заболело 153 человека, в соседнем городе Нью-Йорк подтвержден 181 случай, а во всем штате Нью-Йорк в общей сложности отмечено 345 случаев.
Это самая продолжительная вспышка с 2000 года – того времени, когда власти объявляли корь полностью побежденной благодаря всеобщей вакцинации. Большая часть заболевших, 46% – это дети в возрасте от 4 до 18 лет, и еще 39% приходится на детей младше 3 лет. Около 82% заболевших никогда не бывали привиты, остальные нарушили график (вакцинация против кори проводится в два приема с интервалом не менее 4 недель).
Решив подавить болезнь, округ Рокленд перешел к решительным мерам: в связи со вспышкой заболевания здесь объявлено чрезвычайное положение, в рамках которого непривитым детям до 18 лет запрещено появляться в общественных местах. К этому ряду относятся все закрытые помещения, где присутствует более десяти человек, такие как храмы, школы, рестораны, магазины и общественный транспорт. Гулять на открытых площадках по-прежнему можно.
Запрет введен на ближайшие 30 дней: за это время родители должны отвести детей на первую или вторую прививку против кори, получив соответствующий сертификат. Решившие проигнорировать новое правило будут оштрафованы на $500 и могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 6 месяцев. Между тем ситуация в США остается тревожной: о росте заболеваемости кори сообщают медики из Калифорнии, Иллинойса, Техаса и Вашингтона, и, вероятно, эти штаты вскоре введут свои аналогичные запреты. По этому пути также пошла Италия.
Это самая продолжительная вспышка с 2000 года – того времени, когда власти объявляли корь полностью побежденной благодаря всеобщей вакцинации. Большая часть заболевших, 46% – это дети в возрасте от 4 до 18 лет, и еще 39% приходится на детей младше 3 лет. Около 82% заболевших никогда не бывали привиты, остальные нарушили график (вакцинация против кори проводится в два приема с интервалом не менее 4 недель).
Решив подавить болезнь, округ Рокленд перешел к решительным мерам: в связи со вспышкой заболевания здесь объявлено чрезвычайное положение, в рамках которого непривитым детям до 18 лет запрещено появляться в общественных местах. К этому ряду относятся все закрытые помещения, где присутствует более десяти человек, такие как храмы, школы, рестораны, магазины и общественный транспорт. Гулять на открытых площадках по-прежнему можно.
Запрет введен на ближайшие 30 дней: за это время родители должны отвести детей на первую или вторую прививку против кори, получив соответствующий сертификат. Решившие проигнорировать новое правило будут оштрафованы на $500 и могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 6 месяцев. Между тем ситуация в США остается тревожной: о росте заболеваемости кори сообщают медики из Калифорнии, Иллинойса, Техаса и Вашингтона, и, вероятно, эти штаты вскоре введут свои аналогичные запреты. По этому пути также пошла Италия.