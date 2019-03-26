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«Человек-метеор» в небе над Лос-Анджелесом: видео
21 марта жители Лос-Анджелеса заметили странный светящийся объект, пересекающий небо.
Анастасия Баринова
26 марта 2019 в 18:26
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Над небоскребами Лос-Анджелеса пролетел светящийся объект, похожий на метеор. Правда, для метеора он был слишком манёвренным: объект менял траекторию, пролетая мимо зданий.
Местные немедля принялись муссировать слухи о НЛО. Некоторые предположили, что это очередной запуск компании SpaceX (та уже отправляла в космос ракету с военно-воздушной базы Ванденберг, что неподалёку). Департамент полиции эти домыслы опроверг, заявив, что речь идет о съемках фильма.
Вскоре выяснилась природа неопознанного объекта: им оказался экстремал, пролетевший на высоте 1220 метров в винг-сьюте (костюме «белки-летяги») с фейерверками, прикрепленными к ногам. Акция была верно спланирована: в тот же вечер было полнолуние.
Проделав трюк, спортсмены раскрыли парашюты и успешно приземлились на городские улицы.
Кстати, 5 лет назад такую же акцию провели в Чикаго.
What is this flying item on fire above downtown Los Angeles? pic.twitter.com/3tUu0jKL8L— dennis hegstad (@dennishegstad) 21 марта 2019 г.
Местные немедля принялись муссировать слухи о НЛО. Некоторые предположили, что это очередной запуск компании SpaceX (та уже отправляла в космос ракету с военно-воздушной базы Ванденберг, что неподалёку). Департамент полиции эти домыслы опроверг, заявив, что речь идет о съемках фильма.
Вскоре выяснилась природа неопознанного объекта: им оказался экстремал, пролетевший на высоте 1220 метров в винг-сьюте (костюме «белки-летяги») с фейерверками, прикрепленными к ногам. Акция была верно спланирована: в тот же вечер было полнолуние.
Проделав трюк, спортсмены раскрыли парашюты и успешно приземлились на городские улицы.
Кстати, 5 лет назад такую же акцию провели в Чикаго.