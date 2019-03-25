В Китае клонировали лучшую полицейскую собаку: фото и видео
В провинции Юньнань, что находится на юго-западе Китая, ученые впервые клонировали полицейскую собаку – куньминскую овчарку, также называемую куньминской волчьей собакой. Эту породу вывели в Китае на основе гибрида волка и немецкой овчарки в середине прошлого века для использования в качестве военной служебной собаки. Одной из самых знаменитых представителей породы стала семилетняя собака по кличке Хуахуанма (Huahuangma), которая помогла раскрыть не одно дело (среди них – 12 убийств и не менее 20 других серьезных преступлений) и за это была отмечена множеством наград.
Именно ее ДНК использовали китайские ученые, чтобы создать клона «Шерлока Холмса среди полицейских собак», как называют прославившуюся овчарку. Решение клонировать ее было принято не из праздного любопытства: с помощью такого способа в будущем Китай может надеяться на сокращение ресурсов, затраченных на воспитание служебных собак. Дело в том, что подготовка полицейской собаки в Китае – процесс, требующий немалых затрат времени и денег. Так, обучение в кинологическом центре может занимать около пяти лет и стоить полмиллиона юаней (почти 5 миллионов рублей).
Над созданием щенка работали сотрудники пекинской компании Sinogene Biotechnology Co Ltd, которая занимается редактированием генома и клонированием домашних животных на коммерческой основе, и Юньнаньского сельскохозяйственного университета при поддержке Министерства общественной безопасности.
Выносила будущего совершенного полицейского пса самка совершенно другой породы, относящейся к охотничьим – бигля. Щенок родился с помощью кесарева сечения, его вес составлял 540 граммов, а длина — 23 сантиметра. Все проведенные тесты показывают, что ДНК Куньсюня на 99,9 процента идентична ДНК Хуахунмы. Сейчас щенок передан на базу полицейских собак Куньмина, где началось его обучение.
China’s first cloned police dog, 3-month-old Kunxun, has begun training after arriving at a police base in Kunming, Southwest China’s Yunnan Province earlier this month. https://t.co/DrFoqeBkVy pic.twitter.com/QxHjxdDajJ— Global Times (@globaltimesnews) March 20, 2019
В Китае полицейских собак начинают тренировать через 75 дней после рождения. «Если все пойдет хорошо, Куньсюнь может приступить к службе уже после десяти месяцев тренировок», – отметили на базе полицейских собак Куньмина, куда недавно прибыл щенок. Его планируют отдать тренироваться тому же кинологу, который воспитывал Хуахуанму и имеет большой опыт работы с полицейскими собаками. К тому же он сможет сравнить способности обеих собак.Щенок уже освоился на новом месте и проявил себя: кинологи отмечают, что у него развито обоняние и поисковые способности, он не боится неизвестного и легко адаптируется к новым условиям. В центре отмечают, что в будущем повышенная обучаемость и генетические преимущества таких собак могут позволить значительно сократить время на подготовку полицейских четверолапых помощников. Однако пока надеяться на это не позволяет дороговизна самого процесса клонирования.
Сама идея создания служебных собак-клонов далеко не нова: десять лет назад такие проекты уже осуществляла южнокорейская компания, создав целые патрули из собак-клонов. Посмотрите на результаты успешного эксперимента по клонированию обезьян в Китае.