Наука

В Китае клонировали лучшую полицейскую собаку: фото и видео

Щенок клонированной куньминской овчарки уже приступил к тренировкам и обещает стать отличной служебной собакой.
Анастасия Крутикова
25 марта 2019 в 19:23
  • В Китае клонировали лучшую полицейскую собаку: фото и видео
    Фото: Sinogene Biotechnology

В провинции Юньнань, что находится на юго-западе Китая, ученые впервые клонировали полицейскую собаку – куньминскую овчарку, также называемую куньминской волчьей собакой. Эту породу вывели в Китае на основе гибрида волка и немецкой овчарки в середине прошлого века для использования в качестве военной служебной собаки. Одной из самых знаменитых представителей породы стала семилетняя собака по кличке Хуахуанма (Huahuangma), которая помогла раскрыть не одно дело (среди них – 12 убийств и не менее 20 других серьезных преступлений) и за это была отмечена множеством наград. 

  • В Китае клонировали лучшую полицейскую собаку: фото и видео

Именно ее ДНК использовали китайские ученые, чтобы создать клона «Шерлока Холмса среди полицейских собак», как называют прославившуюся овчарку. Решение клонировать ее было принято не из праздного любопытства: с помощью такого способа в будущем Китай может надеяться на сокращение ресурсов, затраченных на воспитание служебных собак. Дело в том, что подготовка полицейской собаки в Китае – процесс, требующий немалых затрат времени и денег. Так, обучение в кинологическом центре может занимать около пяти лет и стоить полмиллиона юаней (почти 5 миллионов рублей). 

Над созданием щенка работали сотрудники пекинской компании Sinogene Biotechnology Co Ltd, которая занимается редактированием генома и клонированием домашних животных на коммерческой основе, и Юньнаньского сельскохозяйственного университета при поддержке Министерства общественной безопасности. 

  • Щенок по кличке Куньсюнь родился здоровым и крепким. Фото: Sinogene Biotechnology
  • Фото: Sinogene Biotechnology
  • Фото: Sinogene Biotechnology

Выносила будущего совершенного полицейского пса самка совершенно другой породы, относящейся к охотничьим – бигля. Щенок родился с помощью кесарева сечения, его вес составлял 540 граммов, а длина — 23 сантиметра. Все проведенные тесты показывают, что ДНК Куньсюня на 99,9 процента идентична ДНК Хуахунмы. Сейчас щенок передан на базу полицейских собак Куньмина, где началось его обучение.  

В Китае полицейских собак начинают тренировать через 75 дней после рождения. «Если все пойдет хорошо, Куньсюнь может приступить к службе уже после десяти месяцев тренировок», – отметили на базе полицейских собак Куньмина, куда недавно прибыл щенок. Его планируют отдать тренироваться тому же кинологу, который воспитывал Хуахуанму и имеет большой опыт работы с полицейскими собаками. К тому же он сможет сравнить способности обеих собак. 

Щенок уже освоился на новом месте и проявил себя: кинологи отмечают, что у него развито обоняние и поисковые способности, он не боится неизвестного и легко адаптируется к новым условиям. В центре отмечают, что в будущем повышенная обучаемость и генетические преимущества таких собак могут позволить значительно сократить время на подготовку полицейских четверолапых помощников. Однако пока надеяться на это не позволяет дороговизна самого процесса клонирования. 

Сама идея создания служебных собак-клонов далеко не нова: десять лет назад такие проекты уже осуществляла южнокорейская компания, создав целые патрули из собак-клонов. Посмотрите на результаты успешного эксперимента по клонированию обезьян в Китае

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СМИ2
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