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Над Россией незаметно пролетел крупнейший метеор
Энергия в результате взрыва составила 173 килотонны в тротиловом эквиваленте.
Анастасия Баринова
18 марта 2019 в 18:05
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Яркая вспышка озарила небо в 350 км от побережья Камчатского края, поэтому с Земли никто метеор не заметил. Помимо безлюдной местности, другими осложняющими факторами стали облака и светлое время суток (в месте падения Солнце было в 9° над горизонтом). Однако след от суперболида попал в поле зрения камер спутников «Terra» (NASA) и «Himawari-8» (JMA). Проанализировав полученную информацию, специалисты NASA установили, что выделенная в результате взрыва энергия составила 173 килотонны в тротиловом эквиваленте: это в 10 раз мощнее атомной бомбы над Хиросимой и 40% от энергии, выделенной Челябинским метеоритом. Таким образом декабрьский суперболид стал крупнейшим после него. По словам астрофизиков, небесное тело такой мощности попадает в земную атмосферу не чаще трех раз за столетие.
Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.— Simon Proud (@simon_sat) 18 марта 2019 г.
The meteor is really clear here - bright orange fireball against the blue + white background!
Background: https://t.co/r403SQxicZ pic.twitter.com/ctNN8zxsXb
On 18th December 2018 a huge #meteor exploded over the North Pacific: https://t.co/r403SQxicZ— Simon Proud (@simon_sat) 18 марта 2019 г.
The Japanese #Himawari satellite caught the meteor smoke trail, which is almost vertical - the meteor entered the atmosphere very steeply! You can also see the trail's long shadow. pic.twitter.com/juAtCHoUI4
Астроном Денис Денисенко предположил, что этот метеороид принадлежал метеорному потоку Урсиды. Он активен с 17 по 26 декабря, его скорость составляет 33 км/с, а радиант как раз находился в данной местности около зенита.
Узнайте, какие небесные тела называют суперболидами.