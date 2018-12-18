Наука

Над Россией незаметно пролетел крупнейший метеор

Энергия в результате взрыва составила 173 килотонны в тротиловом эквиваленте.
Анастасия Баринова
18 марта 2019 в 18:05
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  • Над Россией незаметно пролетел крупнейший метеор
    Фото: Migebuff/Wikipedia
18 декабря 2018 года в 23:48 UT (19 декабря 02:48 мск) датчики на военных спутниках США зафиксировали мощный взрыв над Беринговым морем. Причиной стал метеороид диаметром до 10 метров, летевший на скорости 32 км/сек. Его разрушение произошло на высоте около 26 км.

Яркая вспышка озарила небо в 350 км от побережья Камчатского края, поэтому с Земли никто метеор не заметил. Помимо безлюдной местности, другими осложняющими факторами стали облака и светлое время суток (в месте падения Солнце было в 9° над горизонтом). Однако след от суперболида попал в поле зрения камер спутников «Terra» (NASA) и «Himawari-8» (JMA). Проанализировав полученную информацию, специалисты NASA установили, что выделенная в результате взрыва энергия составила 173 килотонны в тротиловом эквиваленте: это в 10 раз мощнее атомной бомбы над Хиросимой и 40% от энергии, выделенной Челябинским метеоритом. Таким образом декабрьский суперболид стал крупнейшим после него. По словам астрофизиков, небесное тело такой мощности попадает в земную атмосферу не чаще трех раз за столетие.


Астроном Денис Денисенко предположил, что этот метеороид принадлежал метеорному потоку Урсиды. Он активен с 17 по 26 декабря, его скорость составляет 33 км/с, а радиант как раз находился в данной местности около зенита.

Узнайте, какие небесные тела называют суперболидами.

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