  • Boeing выпустил самый длинный в истории пассажирский самолет
    Фото: Katie Bailey/Twitter
  • Boeing выпустил самый длинный в истории пассажирский самолет
    Фото: Katie Bailey/Twitter
Наука

Boeing выпустил самый длинный в истории пассажирский самолет

Первый полет запланирован на весну.
Анастасия Баринова
18 марта 2019 в 15:37
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Компания Boeing провела презентацию нового широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X. Запланированная ранее масштабная церемония была отменена в связи с крушением Boeing 737 MAX в Эфиопии. Первый прототип Boeing 777X был представлен 13 марта сотрудникам компании в американском городе Эверетт, на территории завода по производству широкофюзеляжных самолетов.

Лайнер оснащен новыми двигателями GE9X и крыльями из композитных материалов со складывающимися законцовками крыла. По словам проектировщиков, он отличается увеличенной шириной кабины и вместительностью.

777X выпущен в двух вариантах. Базовой модификацией станет Boeing 777-9X длиной 77 метров. Дальность полета составит чуть более 14 тыс. км. В зависимости от компоновки, он сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. «Укороченная версия», 777-8X, составляет 70 метров в длину и рассчитана на 350-375 пассажиров, зато она сможет летать на расстояние около 16 тыс. км.

Полеты начнут осуществляться уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году. Предварительные заявки на 777X уже подали Lufthansa, Etihad Airways, Qatar Airways, British Airways и другие крупнейшие мировые авиаперевозчики. В свою очередь производитель обещает, что расход топлива и эксплуатационные расходы обоих лайнеров будут ниже, чем у моделей конкурентов на 10-12%.

До настоящего времени самым длинным пассажирским самолетом был Boeing 747-8 размером 76,3 м. Узнайте о транспортном самолете-рекордсмене.

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