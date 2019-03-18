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В Тихом океане найден легендарный авианосец Второй мировой войны
Останки авианосца обнаружила команда дайверов неподалеку от побережья Австралии.
Анастасия Баринова
18 марта 2019 в 15:29
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В 2017 году на воду было спущено единственное в мире частное судно, оборудованное для исследования шестикилометровых глубин и испытания нового глубоководного оборудования – RV Petrel. Инициатором экспедиций и владельцем судна является один из основателей Microsoft Пол Аллен. За это время научная команда совершила несколько открытий, но наиболее интересная находка поджидала дайверов в Коралловом море неподалеку от Австралии: на дне был обнаружен американский авианосец времен Второй мировой войны «Уосп» (USS Wasp).
Он был заложен 1 апреля 1936 года на судоверфи в Массачусетсе и спущен на воду спустя три года. В 1940 году авианосец был переведен в Атлантический океан для патрулирования нейтральной зоны вокруг американского континента. Весной 1942 года «Уосп» участвовал в доставке скоростных сухопутных истребителей «Спитфайр» из Великобритании на осажденную немцами Мальту. В сентябре 1942 года при битве за Гуадалканал японская подводная лодка торпедировала «Уосп»; авианосец был затоплен, но большая часть экипажа успела его покинуть.
Останки легендарного судна были найдены в январе на глубине 4300 метров. Среди обломков сохранились зенитные установки и самолеты, которые базировались на палубе.
Узнайте, когда исчезнет «Титаник».
Он был заложен 1 апреля 1936 года на судоверфи в Массачусетсе и спущен на воду спустя три года. В 1940 году авианосец был переведен в Атлантический океан для патрулирования нейтральной зоны вокруг американского континента. Весной 1942 года «Уосп» участвовал в доставке скоростных сухопутных истребителей «Спитфайр» из Великобритании на осажденную немцами Мальту. В сентябре 1942 года при битве за Гуадалканал японская подводная лодка торпедировала «Уосп»; авианосец был затоплен, но большая часть экипажа успела его покинуть.
Останки легендарного судна были найдены в январе на глубине 4300 метров. Среди обломков сохранились зенитные установки и самолеты, которые базировались на палубе.
Узнайте, когда исчезнет «Титаник».