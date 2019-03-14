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Как сталкиваются галактики: фото «Хаббла»
Такая судьба ждет нашу родную галактику — Млечный Путь.
Анастасия Баринова
14 марта 2019 в 19:31
NASA опубликовало снимок двух галактик, которые сливаются воедино в созвездии Геркулеса примерно в 230 миллионах световых лет от Земли.
Объект, который теперь называется NGC 6052, был обнаружен еще в 1784 году знаменитым астрономом Уильямом Гершелем. В середине XX века советский астроном Борис Александрович Воронцов-Вельяминов идентифицировал NGC 6052 как пару взаимодействующих галактик, что в дальнейшем было подтверждено наблюдениями.
Опубликовав новую фотографию, сделанную телескопом «Хаббл», специалисты NASA поясняют, что галактики находятся на последней стадии своего «индивидуального» существования. Четкие грани между ними уже исчезли, вскоре они сольются и примут новую форму (которая вовсе не обязательно будет похожа прежние), а их звезды начнут вращаться по новым траекториям. В конце концов такая же судьба ждет и нашу галактику – ее ожидает столкновение с туманностью Андромеды. Правда, произойдет это не ранее, чем через 4 миллиарда лет.
Посмотрите на другие изображения, полученные легендарным телескопом.
Объект, который теперь называется NGC 6052, был обнаружен еще в 1784 году знаменитым астрономом Уильямом Гершелем. В середине XX века советский астроном Борис Александрович Воронцов-Вельяминов идентифицировал NGC 6052 как пару взаимодействующих галактик, что в дальнейшем было подтверждено наблюдениями.
Опубликовав новую фотографию, сделанную телескопом «Хаббл», специалисты NASA поясняют, что галактики находятся на последней стадии своего «индивидуального» существования. Четкие грани между ними уже исчезли, вскоре они сольются и примут новую форму (которая вовсе не обязательно будет похожа прежние), а их звезды начнут вращаться по новым траекториям. В конце концов такая же судьба ждет и нашу галактику – ее ожидает столкновение с туманностью Андромеды. Правда, произойдет это не ранее, чем через 4 миллиарда лет.
Посмотрите на другие изображения, полученные легендарным телескопом.