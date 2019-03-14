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Скоро «Венера» упадет на Землю. Чем это грозит?
Советская космическая программа «Венера» напомнила о себе.
Анастасия Баринова
14 марта 2019 в 18:44
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С 1960-х годов СССР работал над космической программой по изучению Венеры. В этих целях было разработано несколько автоматических межпланетных станций (АМС), которые должны были сесть на поверхность континентальной Венеры или в ее предполагаемый океан; выяснить, существует ли у Венеры магнитное поле, и собрать данные о межпланетной среде (уровень радиации, частота встречи с метеороидами и т.д.). На основе этих исследований планировалось создавать космические корабли для высадки человека на Венеру.
Всего было выпущено около двух десятков аппаратов серии «Венера». Каждый из них постигла разная судьба. Последний – «Венера-16» – был запущен в 1983 году и сейчас является искусственным спутником планеты, тогда как одна из ее предшественниц до сих пор представляет определенные проблемы.
После запуска «Венеры-8» в 1972 году вслед за ней была отправлена еще одна АМС, которая из-за сбоя разгонного блока так и осталась на околоземной орбите. В Советском Союзе было не принято сообщать о проблемах, поэтому очередная «Венера» была переименована в «Космос-482» и забыта широкой общественностью. Помнили о ней только специалисты, и сейчас эксперты напомнили, что падения АМС можно ожидать до середины 2020-х годов в любой точке земного шара. Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики говорит: «Каждый раз, когда аппарат огибает Землю, он немного теряет скорость и высоту, и в конце концов орбита станет слишком низкой».
Обычно космический мусор, который попадает в атмосферу Земли, сгорает до того, как достигнет ее поверхности. Однако «Космос 482», который содержит посадочный аппарат, предназначенный для выживания в агрессивной атмосфере и температурах плавления металла на Венере, сделан из более прочного материала, чем большинство других объектов. Это означает, что, по крайней мере, части станции могут пережить падение на Землю.
Спрогнозировать место падения невозможно, но Макдауэлл полагает, что вероятнее всего АМС погрузится в океан или же столкнется с пустым участком Земли в пределах примерно 6500 км по обе стороны от экватора.
Всего было выпущено около двух десятков аппаратов серии «Венера». Каждый из них постигла разная судьба. Последний – «Венера-16» – был запущен в 1983 году и сейчас является искусственным спутником планеты, тогда как одна из ее предшественниц до сих пор представляет определенные проблемы.
После запуска «Венеры-8» в 1972 году вслед за ней была отправлена еще одна АМС, которая из-за сбоя разгонного блока так и осталась на околоземной орбите. В Советском Союзе было не принято сообщать о проблемах, поэтому очередная «Венера» была переименована в «Космос-482» и забыта широкой общественностью. Помнили о ней только специалисты, и сейчас эксперты напомнили, что падения АМС можно ожидать до середины 2020-х годов в любой точке земного шара. Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики говорит: «Каждый раз, когда аппарат огибает Землю, он немного теряет скорость и высоту, и в конце концов орбита станет слишком низкой».
Обычно космический мусор, который попадает в атмосферу Земли, сгорает до того, как достигнет ее поверхности. Однако «Космос 482», который содержит посадочный аппарат, предназначенный для выживания в агрессивной атмосфере и температурах плавления металла на Венере, сделан из более прочного материала, чем большинство других объектов. Это означает, что, по крайней мере, части станции могут пережить падение на Землю.
Спрогнозировать место падения невозможно, но Макдауэлл полагает, что вероятнее всего АМС погрузится в океан или же столкнется с пустым участком Земли в пределах примерно 6500 км по обе стороны от экватора.
«Шансы, что объект упадет на человека, составляют 1 к 10 000. «Учитывая его плотность, инертность и отсутствие ядерных материалов, причин для серьезных опасений нет», – Джонатан Макдауэлл.Узнайте, каким люди видели будущее сто лет назад.