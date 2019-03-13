Экологичный ядерный реактор: проект Лесли Дьюан
34-летняя Лесли Дьюан уверена, что климатическим изменениям может воспрепятствовать использование ядерной энергии, правда, с одной оговоркой: исследователь National Geographic и специалист в области ядерной энергетики хочет воссоздать жидкосолевой реактор образца 1960-х. Такой реактор будет вырабатывать электроэнергию, не выделяя углерод-содержащих веществ и при этом окажется дешевле угольной электростанции. Ведь, по словам Лесли, проблема изменения климата стоит необычайно остро.
До аварий на американской и советской АЭС жидкосолевые реакторы казались слишком дорогими. Дьюан и Марк Мэсси из Массачусетского технологического института показали, что подобный реактор, созданный с использованием современных технологий и материалов, будет безопасным и дешевым. В отличие от современных моделей, жидкосолевой реактор охлаждается смесью расплавленных солей, что позволяет легко удалять продукты распада, а его защитная оболочка весьма надежна. Такой реактор вряд ли взорвется, поскольку для его работы не нужно нагнетать давление. А еще он использует вдвое меньше ядерного топлива и производит вдвое меньше отходов.
Дьюан и Мэсси выложили проект реактора в открытый доступ. «Мы хотим поделиться своей идеей с миром, – говорит Лесли. – Ею может воспользоваться каждый».