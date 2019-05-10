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Что опаснее: загрязненный воздух или табачный дым?
Большинство вредных частиц и других загрязнителей воздуха появляется от сжигания ископаемого топлива.
Анастасия Баринова
10 мая 2019 в 15:01
Новые методики подсчета вынудили ученых пересмотреть данные о воздействии загрязненного воздуха на здоровье. Отрицательный эффект известен давно: считалось, что он ежегодно приводит к 7 миллионам дополнительных смертей по всему миру.
Ученые из Университетского медицинского центра Майнце увеличили это число до 8,8 миллионов. Специалисты использовали модель, имитирующую химические процессы в атмосфере, рассмотрев их взаимодействие с почвой, морем и веществами, выделяемыми из природных и искусственных источников (производство энергии, промышленность, транспорт и сельское хозяйство). Были учтены данные ВОЗ о плотности населения, географическом положении, возрасте, факторах риска развития некоторых заболеваний и другие факторы. В качестве вредных рассматривались частицы, диаметр которых меньше или равен 2,5 микрона (PM2.5).
Среди прочего выяснилось, что в 2015 году вредные вещества в воздухе привели к 659 тысячам дополнительных смертей в странах ЕС (а в целом по Европе это число составляет 790). В частности, по всему миру загрязнение воздуха становится причиной 120 дополнительных смертей в год на 100 тысяч человек, а в Европе и ЕС – 133 и 129 соответственно. Рекордсменами являются страны Восточной Европы, такие как Болгария, Хорватия, Румыния и Украина: более чем 200 человек на 100 тысяч. Кроме того, в числе лидеров – Германия (154 человек на 100 тысяч, сокращение продолжительности жизни на 2,4 года), Италия (136, 1,9 года) и Польша (150, 2,8 года).
От 40 до 80% пришлось на сердечно-сосудистые заболевания (сердечные приступы или инсульт). Специалисты отмечают, что хотя загрязнение воздуха в Восточной Европе не намного сильнее, чем в Западной, количество дополнительных смертей там было выше из-за разницы в уровне жизни и здравоохранения. Соавтор исследования профессор Томас Мюнцель также добавляет, что с новыми оценками загрязнение воздуха вызывает больше смертей в год, чем курение табака: по данным ВОЗ, курение в том же 2015 году стало виновником 7,2 миллиона смертей в мире.
Наконец, было установлено, что большинство вредных частиц и других загрязнителей воздуха появляется от сжигания ископаемого топлива. Ученые рекомендуют как можно скорее перейти на использование чистой возобновляемой энергии.
Ученые из Университетского медицинского центра Майнце увеличили это число до 8,8 миллионов. Специалисты использовали модель, имитирующую химические процессы в атмосфере, рассмотрев их взаимодействие с почвой, морем и веществами, выделяемыми из природных и искусственных источников (производство энергии, промышленность, транспорт и сельское хозяйство). Были учтены данные ВОЗ о плотности населения, географическом положении, возрасте, факторах риска развития некоторых заболеваний и другие факторы. В качестве вредных рассматривались частицы, диаметр которых меньше или равен 2,5 микрона (PM2.5).
Среди прочего выяснилось, что в 2015 году вредные вещества в воздухе привели к 659 тысячам дополнительных смертей в странах ЕС (а в целом по Европе это число составляет 790). В частности, по всему миру загрязнение воздуха становится причиной 120 дополнительных смертей в год на 100 тысяч человек, а в Европе и ЕС – 133 и 129 соответственно. Рекордсменами являются страны Восточной Европы, такие как Болгария, Хорватия, Румыния и Украина: более чем 200 человек на 100 тысяч. Кроме того, в числе лидеров – Германия (154 человек на 100 тысяч, сокращение продолжительности жизни на 2,4 года), Италия (136, 1,9 года) и Польша (150, 2,8 года).
От 40 до 80% пришлось на сердечно-сосудистые заболевания (сердечные приступы или инсульт). Специалисты отмечают, что хотя загрязнение воздуха в Восточной Европе не намного сильнее, чем в Западной, количество дополнительных смертей там было выше из-за разницы в уровне жизни и здравоохранения. Соавтор исследования профессор Томас Мюнцель также добавляет, что с новыми оценками загрязнение воздуха вызывает больше смертей в год, чем курение табака: по данным ВОЗ, курение в том же 2015 году стало виновником 7,2 миллиона смертей в мире.
Наконец, было установлено, что большинство вредных частиц и других загрязнителей воздуха появляется от сжигания ископаемого топлива. Ученые рекомендуют как можно скорее перейти на использование чистой возобновляемой энергии.