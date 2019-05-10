  • Что опаснее: загрязненный воздух или табачный дым?
    Фото: Nyamdorj/Pixabay
  • Что опаснее: загрязненный воздух или табачный дым?
    Фото: jwvein/Pixabay
Наука

Что опаснее: загрязненный воздух или табачный дым?

Большинство вредных частиц и других загрязнителей воздуха появляется от сжигания ископаемого топлива.
Анастасия Баринова
10 мая 2019 в 15:01
Новые методики подсчета вынудили ученых пересмотреть данные о воздействии загрязненного воздуха на здоровье. Отрицательный эффект известен давно: считалось, что он ежегодно приводит к 7 миллионам дополнительных смертей по всему миру.
  • Что опаснее: загрязненный воздух или табачный дым?

Ученые из Университетского медицинского центра Майнце увеличили это число до 8,8 миллионов. Специалисты использовали модель, имитирующую химические процессы в атмосфере, рассмотрев их взаимодействие с почвой, морем и веществами, выделяемыми из природных и искусственных источников (производство энергии, промышленность, транспорт и сельское хозяйство). Были учтены данные ВОЗ о плотности населения, географическом положении, возрасте, факторах риска развития некоторых заболеваний и другие факторы. В качестве вредных рассматривались частицы, диаметр которых меньше или равен 2,5 микрона (PM2.5).

Среди прочего выяснилось, что в 2015 году вредные вещества в воздухе привели к 659 тысячам дополнительных смертей в странах ЕС (а в целом по Европе это число составляет 790). В частности, по всему миру загрязнение воздуха становится причиной 120 дополнительных смертей в год на 100 тысяч человек, а в Европе и ЕС – 133 и 129 соответственно. Рекордсменами являются страны Восточной Европы, такие как Болгария, Хорватия, Румыния и Украина: более чем 200 человек на 100 тысяч. Кроме того, в числе лидеров – Германия (154 человек на 100 тысяч, сокращение продолжительности жизни на 2,4 года), Италия (136, 1,9 года) и Польша (150, 2,8 года).

От 40 до 80% пришлось на сердечно-сосудистые заболевания (сердечные приступы или инсульт). Специалисты отмечают, что хотя загрязнение воздуха в Восточной Европе не намного сильнее, чем в Западной, количество дополнительных смертей там было выше из-за разницы в уровне жизни и здравоохранения. Соавтор исследования профессор Томас Мюнцель также добавляет, что с новыми оценками загрязнение воздуха вызывает больше смертей в год, чем курение табака: по данным ВОЗ, курение в том же 2015 году стало виновником 7,2 миллиона смертей в мире.

Наконец, было установлено, что большинство вредных частиц и других загрязнителей воздуха появляется от сжигания ископаемого топлива. Ученые рекомендуют как можно скорее перейти на использование чистой возобновляемой энергии.

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