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В Италии детей без прививок не пустят в школы и детские сады
Для детей без прививок там отныне закрыты двери самых важных образовательных учреждений.
Анастасия Баринова
13 марта 2019 в 14:42
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В Италии снова вступил в силу закон об обязательной вакцинации. Он был принят в 2017 году по инициативе министра здравоохранения Беатриче Лоренцин. В его рамках непривитым детям запрещалось посещать дошкольные учреждения. Однако популярностью это распоряжение не пользовалось: на стороне родителей, верящих в связь прививок и аутизма, на протяжении многих лет выступала одна из самых популярных партий страны, «Движение пяти звезд» (итал. Movimento 5 Stelle, или M5S). Под давлением влиятельных политиков закон не соблюдался, штрафные меры не применялись, и в результате уровень вакцинации не вырос – в отличие от количества заболеваний. В частности, если в 2016 году число случаев заболевания корью в Италии составляло 843, то уже спустя год – 5 006: это почти четверть всех случаев в Европе.
В 2018 году в стране сменилось правительство, и «Движение» стало крупнейшей партией в парламенте. Пост министра здравоохранения заняла член M5S Джулия Грилло (Giulia Grillo), и неожиданно для всех позиция по вопросу вакцинации была изменена. Родителям напомнили, что невакцинированным детям в возрасте до 6 лет с 11 марта запрещено посещать дошкольные учреждения. Предполагается, что все школьники к настоящему времени уже привиты, но если обнаружатся те, чьи родители проигнорировали обязательную ранее вакцинацию – штраф определен на уровне 100-500 евро.
В момент вступления строгих правил в силу министерство здравоохранения Италии обнародовало данные, согласно которым национальный уровень иммунизации составляет около 94% для детей, родившихся в 2015 году, и лишь 87% для рожденных в 2016 году. Целью властей является доведения общего уровня вакцинации до 95%, что должно стать непреодолимым порогом для распространения эпидемий.
Узнайте, насколько угрожающим для всей планеты является отказ от прививок.
В 2018 году в стране сменилось правительство, и «Движение» стало крупнейшей партией в парламенте. Пост министра здравоохранения заняла член M5S Джулия Грилло (Giulia Grillo), и неожиданно для всех позиция по вопросу вакцинации была изменена. Родителям напомнили, что невакцинированным детям в возрасте до 6 лет с 11 марта запрещено посещать дошкольные учреждения. Предполагается, что все школьники к настоящему времени уже привиты, но если обнаружатся те, чьи родители проигнорировали обязательную ранее вакцинацию – штраф определен на уровне 100-500 евро.
«У каждого есть время наверстать упущенное в плане прививок», – Джулия Грилло.
В момент вступления строгих правил в силу министерство здравоохранения Италии обнародовало данные, согласно которым национальный уровень иммунизации составляет около 94% для детей, родившихся в 2015 году, и лишь 87% для рожденных в 2016 году. Целью властей является доведения общего уровня вакцинации до 95%, что должно стать непреодолимым порогом для распространения эпидемий.
Узнайте, насколько угрожающим для всей планеты является отказ от прививок.