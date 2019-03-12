760
0
Тайна зеленых айсбергов раскрыта
Ученые изучали необычные айсберги с 1988 года, когда к ним попал первый образец.
Анастасия Баринова
12 марта 2019 в 16:28
Айсберги далеко не всегда бывают белоснежными: чаще всего им присущи те или иные оттенки синего цвета. При этом по его насыщенности можно определять возраст льда: чем оттенок темнее, тем старше айсберг. Снег, наслаиваясь, выталкивает изо льда пузырьки воздуха, создающие воздушные карманы и уменьшающие рассеивание белого света. В результате лед, сжимавшийся на протяжении веков, поглощает большую часть светового спектра за исключением синего. Но зеленый цвет айсбергов этим объясняться не может, и когда гляциолог из Вашингтонского университета Стивен Уоррен (Stephen Warren) в 1988 году получил в свое распоряжение первый образец, он приступил к его всестороннему изучению.
Зеленый кусок льда был отколот от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде. Помимо необычного цвета, ученого удивила его невероятная прозрачность и чистота. «В нем практически не было пузырьков», – говорит Уоррен.
Льды в этой части Антарктиды делятся на два типа: морской, образовавшийся при замерзании воды, и глетчерный, возникающий из снега, когда его масса растет и уплотняется под собственной тяжестью. По своему происхождению зеленый фрагмент относился к морским льдам – в них тоже нет воздушных карманов. Первое предположение Уоррена и его коллег заключалось в том, что оттенок обусловлен органикой, замерзшей вместе с водой, но анализ не выявил повышенной концентрации органических примесей. Дальнейшие исследования позволили установить причину: цвет, действительно, дают посторонние примеси, но другие. Оказалось, что антарктический морской лед содержит в 500 раз больше железа по сравнению с глетчерным.
Железо поступает из камней под Антарктическим ледяным щитом: когда ледники движутся над ними, они измельчаются в мелкий порошок, который можно сравнить с пылью или мукой. Затем железо при контакте с морской водой окисляется, и частицы оксида в момент рассеивания света приобретают зеленый оттенок.
Разгадка такой необычной цветовой гаммы айсбергов крайне важна: она стала недостающим звеном в знаниях о Мировом океане. Железо является ключевым питательным веществом для роста фитопланктона, которым питаются киты, медузы, криль и другие подводные обитатели. Однако в южных морях железа мало не хватает. Таким образом айсберги могут быть важным средством его «доставки» в более теплые воды: заплывая далеко от берега, айсберг тает, и живущие в океане организмы могут питаться попавшей в воды океана железной пылью.
Посмотрите на необычный айсберг, приплывший в Канаду.
Зеленый кусок льда был отколот от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде. Помимо необычного цвета, ученого удивила его невероятная прозрачность и чистота. «В нем практически не было пузырьков», – говорит Уоррен.
Льды в этой части Антарктиды делятся на два типа: морской, образовавшийся при замерзании воды, и глетчерный, возникающий из снега, когда его масса растет и уплотняется под собственной тяжестью. По своему происхождению зеленый фрагмент относился к морским льдам – в них тоже нет воздушных карманов. Первое предположение Уоррена и его коллег заключалось в том, что оттенок обусловлен органикой, замерзшей вместе с водой, но анализ не выявил повышенной концентрации органических примесей. Дальнейшие исследования позволили установить причину: цвет, действительно, дают посторонние примеси, но другие. Оказалось, что антарктический морской лед содержит в 500 раз больше железа по сравнению с глетчерным.
Железо поступает из камней под Антарктическим ледяным щитом: когда ледники движутся над ними, они измельчаются в мелкий порошок, который можно сравнить с пылью или мукой. Затем железо при контакте с морской водой окисляется, и частицы оксида в момент рассеивания света приобретают зеленый оттенок.
Разгадка такой необычной цветовой гаммы айсбергов крайне важна: она стала недостающим звеном в знаниях о Мировом океане. Железо является ключевым питательным веществом для роста фитопланктона, которым питаются киты, медузы, криль и другие подводные обитатели. Однако в южных морях железа мало не хватает. Таким образом айсберги могут быть важным средством его «доставки» в более теплые воды: заплывая далеко от берега, айсберг тает, и живущие в океане организмы могут питаться попавшей в воды океана железной пылью.
Посмотрите на необычный айсберг, приплывший в Канаду.