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Как звучит фотография космоса: эксперимент NASA
Что будет, если превратить снимок «Хаббла» в нотный стан?
Анастасия Баринова
11 марта 2019 в 18:51
Недавно исследователи NASA сами решили сочинить космическую музыку. Своеобразным «нотным станом» стал снимок, сделанный телескопом «Хаббл» 13 августа 2018 года. Яркие точки на нем – галактики, а в каждой – мириады звезд. Ученые даже назвали снимок «сундуком с галактическими сокровищами».
Каждый объект на изображении наделен своим звуком – от 30 до 1000 герц (высота зависит от положения на снимке). Небольшие и тусклые галактики откликаются короткими звуками, а яркие, относительно близкие звезды и спиральные галактики – более длинными, громкими и сложными.
Получившаяся композиция звучит жутковато, но не слишком удивительно. В фантастических фильмах, повествующих о космосе и инопланетянах, вымышленный звуковой ряд бывает и более устрашающим.
Ранее в NASA уже проводили различные звуковые космические эксперименты. Новый пример даже сравнительно мелодичен: по мнению исследователей, самые приятные звуки в середине трека издает скопление галактик RXC J0142.9 + 4438.