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Как выглядели детеныши тираннозавра рекса: видео
Реконструкция сделана для новой выставки в Музее естественной истории в Нью-Йорке.
Анастасия Баринова
7 марта 2019 в 16:41
Тираннозавры – самые известные представители надотряда динозавров. Единственный хорошо изученный вид, Tyrannosaurus rex (с латинского – «царь») отличался рекордно гигантскими размерами и действительно царил в верхнем ярусе мелового периода, около 67-65,5 миллионов лет назад. Он был двуногим сверххищником с массивным черепом, который уравновешивался длинным, тяжелым и жестким хвостом. Крупнейший из найденных полных скелетов T. rex имеет длину 12,3 метра, высоту до бедра – 4 метра, а масса этой особи достигала примерно 9,5 тонны.
Первый образец был описан в 1905 году, а к настоящему времени изучается около 30 скелетов. Палеонтолог из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке Марк Норелл (Mark Norell) отмечает, что интерес к тираннозаврам всегда был велик: достаточно вспомнить экранизации романа Артура Конана Дойля «Затерянный мир», «Парк юрского периода» Стивена Спилберга и английскую рок-группу T. Rex.
В последние десятилетия, с увеличением числа открытий, крупнейший динозавр по-прежнему привлекает большое внимание, и ученые решили систематизировать накопленные знания. Для их популяризации музей организовал тематическую выставку.
Некоторые экспонаты показывают знаменитых ящеров с новой стороны – например, в образе детенышей. Перед тем, как достичь своих габаритов, «царь мелового периода» имел рост около метра и был покрыт мягкими пушистыми перьями (позже покров останется только на спине и хвосте). Его передние лапы были пропорциональны размеру его развивающегося тела, и ученые полагают, что верхние конечности были нужны тираннозаврам именно в юности. С их помощью они могли захватывать и разрывать добычу, тогда как у взрослых T. rex лапы выглядят рудиментарными: они слишком малы для такого гиганта.
Вылупившиеся из яйца детеныши часто становились жертвами хищников, поэтому их останки так сложно найти. Зато малыши быстро росли, набирая по три килограмма в день.
Выставка T. rex: The Ultimate Predator продлится до 9 августа 2020 года. Узнайте о динозаврах Саратовского Поволжья.
Первый образец был описан в 1905 году, а к настоящему времени изучается около 30 скелетов. Палеонтолог из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке Марк Норелл (Mark Norell) отмечает, что интерес к тираннозаврам всегда был велик: достаточно вспомнить экранизации романа Артура Конана Дойля «Затерянный мир», «Парк юрского периода» Стивена Спилберга и английскую рок-группу T. Rex.
В последние десятилетия, с увеличением числа открытий, крупнейший динозавр по-прежнему привлекает большое внимание, и ученые решили систематизировать накопленные знания. Для их популяризации музей организовал тематическую выставку.
Некоторые экспонаты показывают знаменитых ящеров с новой стороны – например, в образе детенышей. Перед тем, как достичь своих габаритов, «царь мелового периода» имел рост около метра и был покрыт мягкими пушистыми перьями (позже покров останется только на спине и хвосте). Его передние лапы были пропорциональны размеру его развивающегося тела, и ученые полагают, что верхние конечности были нужны тираннозаврам именно в юности. С их помощью они могли захватывать и разрывать добычу, тогда как у взрослых T. rex лапы выглядят рудиментарными: они слишком малы для такого гиганта.
Вылупившиеся из яйца детеныши часто становились жертвами хищников, поэтому их останки так сложно найти. Зато малыши быстро росли, набирая по три килограмма в день.
Выставка T. rex: The Ultimate Predator продлится до 9 августа 2020 года. Узнайте о динозаврах Саратовского Поволжья.