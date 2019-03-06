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  • Золотошвейный покров с ликом святого Зосимы: неожиданная находка антропологов
    Фото: Кирилл Самурский
  • Золотошвейный покров с ликом святого Зосимы: неожиданная находка антропологов
    Фото: Кирилл Самурский
Наука

Золотошвейный покров с ликом святого Зосимы: неожиданная находка антропологов

Во время работы в фондах Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ группой учёных во главе с академиком РАН Александрой Петровной Бужиловой было сделано удивительное открытие. Рассказывает фотограф «National Geographic Россия» Кирилл Самурский, при котором все и произошло.
Кирилл Самурский
6 марта 2019 в 20:10
При осмотре фанерного ящика, в котором хранилась египетская мумия, которая и представляла интерес для учёных, была обнаружена ткань, служившая для мумии подстилкой. Когда ткань вынули из ящика и развернули, сразу стало понятно, что вещь уникальная. На полотне золотой нитью в тончайшей манере был выткан лик святого. Сохранность была великолепная и не составило труда прочитать буквы в старославянской вязи у нимба: «Преподобный Зосима». Неужели тот самый легендарный Зосима, основатель Соловецкого монастыря?!

Перед работой было зафиксировано, что на ящике есть надпись «Материалы из Соловецкого монастыря». Но она не привлекла внимания: сама мумия была передана в МГУ в 1948 году, когда был расформирован Центральный Антирелигиозный Музей – собрание всевозможных артефактов религиозного свойства со всего Советского Союза и мира в целом. В него же после отъёма церковных ценностей в 1930-х годах стекались и утварь церквей и монастырей, и мощи святых со всей России. Сюда же поступили и мощи Святого Преподобного Зосимы из Соловецкого монастыря под номером 27581.

Обнаруженная ткань по мнению Натальи Синицыной, реставратора высшей категории ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря, – покров раки (гроб для хранения мощей) возраста конца 19-го – начала 20-го века. Её инвентарный номер – КП 27578 – всего на три позиции отличается от номера мощей Святого, что с большой вероятностью является доказательством того, что этот покров именно с могилы Соловецкого Зосимы. Последующая экспертиза подтвердила правильность догадки учёных.

  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский
Мощи Зосимы были вскрыты в 1925 году и находились в ведении ОГПУ-НКВД, потом переданы в Антирелигиозный музей, находившийся тогда в Страстном монастыре (ныне тут сквер на Пушкинской площади) где и находились до 1939 года, а затем отправились в музей религии и атеизма в Ленинграде. И только в 1990 году мощи были возвращены в Соловецкий монастырь. Судьба покрова была неизвестна вплоть до сего момента.

После реставрации драгоценная находка будет торжественно передана в Соловецкий монастырь – туда, где она хранилась испокон веков.

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