Золотошвейный покров с ликом святого Зосимы: неожиданная находка антропологов
Перед работой было зафиксировано, что на ящике есть надпись «Материалы из Соловецкого монастыря». Но она не привлекла внимания: сама мумия была передана в МГУ в 1948 году, когда был расформирован Центральный Антирелигиозный Музей – собрание всевозможных артефактов религиозного свойства со всего Советского Союза и мира в целом. В него же после отъёма церковных ценностей в 1930-х годах стекались и утварь церквей и монастырей, и мощи святых со всей России. Сюда же поступили и мощи Святого Преподобного Зосимы из Соловецкого монастыря под номером 27581.
Обнаруженная ткань по мнению Натальи Синицыной, реставратора высшей категории ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря, – покров раки (гроб для хранения мощей) возраста конца 19-го – начала 20-го века. Её инвентарный номер – КП 27578 – всего на три позиции отличается от номера мощей Святого, что с большой вероятностью является доказательством того, что этот покров именно с могилы Соловецкого Зосимы. Последующая экспертиза подтвердила правильность догадки учёных.
После реставрации драгоценная находка будет торжественно передана в Соловецкий монастырь – туда, где она хранилась испокон веков.