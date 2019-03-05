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Наука

«Эликсир бессмертия» найден в древней китайской могиле

Раскопки захоронения возле города Лоян позволили совершить открытие.
Анастасия Баринова
5 марта 2019 в 19:35
  • «Эликсир бессмертия» найден в древней китайской могиле
    Фото: Institute of Cultural Relics and Archaeology
В прошлом году археологи вели раскопки захоронения возле города Лоян в китайской провинции Хэнань. Среди прочих артефактов был обнаружен герметично закрытый бронзовый сосуд, содержащий 3,5 литра полупрозрачной жидкости желтого цвета с запахом вина. Что это такое, стало известно только сейчас – по окончании исследований.

Ранее в подобных могилах ученые находили сосуды с крепкими алкогольными напитками из сорго и риса, но эта находка оказалась куда любопытнее. Лабораторные анализы показали, что в составе жидкости – нитрат калия и алунит, которые упоминаются в рецептах даосских «эликсиров бессмертия». Способы приготовления известны из старинных манускриптов, но это первое практическое доказательство существования мифического лекарства.


Эликсиры, дающие бессмертие или сверхъестественное долголетие, были характерной чертой многих культур. В древнем Китае они состояли из всевозможных необычных ингредиентов: помимо нитрата калия (который в больших дозах может быть смертельно опасным) и алунита, «лекарство от смерти» могло включать в свой состав золото, нефрит, ртуть, мышьяк и множества других неусвояемых или ядовитых минералов.
«Жидкость имеет большое значение для изучения древних китайских теорий о достижении бессмертия и эволюции китайской цивилизации», – Ши Цзячжэнь, глава Института культурных реликвий и археологии. 

Не известно, принимал ли кто-то эту жидкость, или она была подношением покойнику. Кстати, он был знатным человеком, жил в эпоху династии Хань, правившей с 202 года до н.э. по 8 год н.э. В «последний путь» с покойным было отправлено множество артефактов: раскрашенных глиняных горшков, нефритовых и бронзовых предметов (могила занимала солидную площадь – 210 квадратных метров). 

 Узнайте о храмовом комплексе, найденном в Китае.

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