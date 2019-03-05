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«Эликсир бессмертия» найден в древней китайской могиле
Раскопки захоронения возле города Лоян позволили совершить открытие.
Анастасия Баринова
5 марта 2019 в 19:35
стало известно только сейчас – по окончании исследований.
Ранее в подобных могилах ученые находили сосуды с крепкими алкогольными напитками из сорго и риса, но эта находка оказалась куда любопытнее. Лабораторные анализы показали, что в составе жидкости – нитрат калия и алунит, которые упоминаются в рецептах даосских «эликсиров бессмертия». Способы приготовления известны из старинных манускриптов, но это первое практическое доказательство существования мифического лекарства.
Эликсиры, дающие бессмертие или сверхъестественное долголетие, были характерной чертой многих культур. В древнем Китае они состояли из всевозможных необычных ингредиентов: помимо нитрата калия (который в больших дозах может быть смертельно опасным) и алунита, «лекарство от смерти» могло включать в свой состав золото, нефрит, ртуть, мышьяк и множества других неусвояемых или ядовитых минералов.
Не известно, принимал ли кто-то эту жидкость, или она была подношением покойнику. Кстати, он был знатным человеком, жил в эпоху династии Хань, правившей с 202 года до н.э. по 8 год н.э. В «последний путь» с покойным было отправлено множество артефактов: раскрашенных глиняных горшков, нефритовых и бронзовых предметов (могила занимала солидную площадь – 210 квадратных метров).
Узнайте о храмовом комплексе, найденном в Китае.
Ранее в подобных могилах ученые находили сосуды с крепкими алкогольными напитками из сорго и риса, но эта находка оказалась куда любопытнее. Лабораторные анализы показали, что в составе жидкости – нитрат калия и алунит, которые упоминаются в рецептах даосских «эликсиров бессмертия». Способы приготовления известны из старинных манускриптов, но это первое практическое доказательство существования мифического лекарства.
«Elixir of immortality» found in central China's ancient tomb https://t.co/h91PhQnpFy pic.twitter.com/gGEp0gyVcR— CGTN (@CGTNOfficial) March 2, 2019
Эликсиры, дающие бессмертие или сверхъестественное долголетие, были характерной чертой многих культур. В древнем Китае они состояли из всевозможных необычных ингредиентов: помимо нитрата калия (который в больших дозах может быть смертельно опасным) и алунита, «лекарство от смерти» могло включать в свой состав золото, нефрит, ртуть, мышьяк и множества других неусвояемых или ядовитых минералов.
«Жидкость имеет большое значение для изучения древних китайских теорий о достижении бессмертия и эволюции китайской цивилизации», – Ши Цзячжэнь, глава Института культурных реликвий и археологии.
Не известно, принимал ли кто-то эту жидкость, или она была подношением покойнику. Кстати, он был знатным человеком, жил в эпоху династии Хань, правившей с 202 года до н.э. по 8 год н.э. В «последний путь» с покойным было отправлено множество артефактов: раскрашенных глиняных горшков, нефритовых и бронзовых предметов (могила занимала солидную площадь – 210 квадратных метров).
Узнайте о храмовом комплексе, найденном в Китае.