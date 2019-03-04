В Краснодарском крае нашли редчайшую золотую монету. Это всего третий экземпляр в мире!
Подобные статеры находились в обращении на территории Боспорского царства, включавшего в себя Восточный Крым, Таманский полуостров, район Анапы, Новороссийска, нижнего течения Кубани, Восточного Приазовья и дельты Дона.
По данным музея, золотой статер был отчеканен при боспорском царе Аспурге, имя которого на монете присутствует лишь в виде монограммы на реверсе, поскольку в этот период Боспорское царство находилось в зависимости от Римской империи, что выражалось обычно формулой «друг кесаря и друг римлян». На аверсе изображена голова римского императора Тиберия, на реверсе — голова Агриппы, умершего в 12 г. н.э., государственного деятеля, полководца и зятя первого римского императора Октавиана Августа.
Находка датируется приблизительно 27-28 годами нашей эры.
«Это редчайший археологический артефакт: на данный момент в мире известны только два экземпляра того же типа, третий теперь будет находиться в фондах музея Фелицына. Его передадут специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края», — цитирует «Интерфакс» сотрудника музея имени Фелицына.