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  • В Краснодарском крае нашли редчайшую золотую монету. Это всего третий экземпляр в мире!
    Фото: http://felicina.ru/
  • В Краснодарском крае нашли редчайшую золотую монету. Это всего третий экземпляр в мире!
    Фото: http://felicina.ru/
Наука

В Краснодарском крае нашли редчайшую золотую монету. Это всего третий экземпляр в мире!

Золотой статер обнаружили при строительстве участка Северо-Кавказской железной дороги.
Интерфакс
4 марта 2019 в 16:11
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Открытие принадлежит группе археологов из Саратова, участникам экспедиции НИЦ по сохранению культурного наследия. По словам сотрудника пресс-службы музея-заповедника имени Е.Д.Фелицына, вес монеты составляет около 8 граммов, размеры – примерно 20х21 мм.

Подобные статеры находились в обращении на территории Боспорского царства, включавшего в себя Восточный Крым, Таманский полуостров, район Анапы, Новороссийска, нижнего течения Кубани, Восточного Приазовья и дельты Дона.

По данным музея, золотой статер был отчеканен при боспорском царе Аспурге, имя которого на монете присутствует лишь в виде монограммы на реверсе, поскольку в этот период Боспорское царство находилось в зависимости от Римской империи, что выражалось обычно формулой «друг кесаря и друг римлян». На аверсе изображена голова римского императора Тиберия, на реверсе — голова Агриппы, умершего в 12 г. н.э., государственного деятеля, полководца и зятя первого римского императора Октавиана Августа.

Находка датируется приблизительно 27-28 годами нашей эры.

«Это редчайший археологический артефакт: на данный момент в мире известны только два экземпляра того же типа, третий теперь будет находиться в фондах музея Фелицына. Его передадут специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края», — цитирует «Интерфакс» сотрудника музея имени Фелицына.


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