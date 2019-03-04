7732
0
Нос алкоголика и львиные волосы: новая версия внешности Нерона
Испанский художник смоделировал внешность легендарного императора.
Анастасия Баринова
4 марта 2019 в 16:06
6218
Один из самых неоднозначных правителей древности, Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (имя при рождении — Луций Домиций Агенобарб) был императором Рима с 13 октября 54 года по 9 июня 68 года. По мнению большинства римских историков, первоначально он показал себя прекрасным администратором и расчетливым правителем, но во второй половине срока произошла резкая перемена в характере его правления, и этот период вошел в историю как время деспотизма и беззакония. Помимо необоснованного расточительства, Нерону приписывают такие решения, как сжигание христиан заживо или поджог Рима, притом считается, что сам император, отъехав на безопасное расстояние, любовался охватившим город пламенем и играл на лире.
Между тем о внешности Нерона известно очень мало: из прижизненных изображений сохранились только монеты, где было отчеканено его лицо. По ним можно сделать вывод о наличии двойного подбородка и форме носа, но не более того. Все бюсты или картины были созданы значительно позднее. Свою версию ответа на этот вопрос предложил молодой испанский художник Сальва Руано (Salva Ruano) в рамках проекта Césares de Roma. Изучив нумизматические образцы, исторические описания и произведения искусства, он пришел к выводу, что хранящийся в Капитолийских музеях бюст Нерона, созданный в XVII веке, больше всего соответствует действительности.
Помимо воссоздания черт лица, перед художником стояла задача верно передать цвета. Современники описывали императора как человека с серо-голубыми глазами и «львиными» волосами, что соответствует соломенному цвету. С другой стороны, будущий император происходил из рода Агенобарбов (Ahenobarbus), что переводится как «Рыжебородые»: фамильный признак передавался из поколения в поколение. Автор нового бюста отдал предпочтение рыжему цвету, добавил на кожу веснушки, подчеркнул мясистость «носа алкоголика» и вложил во взгляд светлых глаз нарциссизм и презрение к окружающим: все это соответствует ряду характеристик, оставленных людьми из окружения Нерона. Кроме того, в его облике можно заметить признаки вырождения – это может быть результатом кровосмешений, принятых у римлян времен упадка империи.
Посмотрите, как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад.
Между тем о внешности Нерона известно очень мало: из прижизненных изображений сохранились только монеты, где было отчеканено его лицо. По ним можно сделать вывод о наличии двойного подбородка и форме носа, но не более того. Все бюсты или картины были созданы значительно позднее. Свою версию ответа на этот вопрос предложил молодой испанский художник Сальва Руано (Salva Ruano) в рамках проекта Césares de Roma. Изучив нумизматические образцы, исторические описания и произведения искусства, он пришел к выводу, что хранящийся в Капитолийских музеях бюст Нерона, созданный в XVII веке, больше всего соответствует действительности.
Помимо воссоздания черт лица, перед художником стояла задача верно передать цвета. Современники описывали императора как человека с серо-голубыми глазами и «львиными» волосами, что соответствует соломенному цвету. С другой стороны, будущий император происходил из рода Агенобарбов (Ahenobarbus), что переводится как «Рыжебородые»: фамильный признак передавался из поколения в поколение. Автор нового бюста отдал предпочтение рыжему цвету, добавил на кожу веснушки, подчеркнул мясистость «носа алкоголика» и вложил во взгляд светлых глаз нарциссизм и презрение к окружающим: все это соответствует ряду характеристик, оставленных людьми из окружения Нерона. Кроме того, в его облике можно заметить признаки вырождения – это может быть результатом кровосмешений, принятых у римлян времен упадка империи.
Посмотрите, как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад.