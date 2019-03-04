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Обнаружены фрагменты черепа денисовского человека (впервые в истории)
Канадские ученые совершили в Денисовой пещере новое открытие.
Анастасия Баринова
4 марта 2019 в 15:10
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Палеоантрополог Бенсе Виола (Bence Viola) из Университета Торонто в конце марта выступит на ежегодной конференции Американской ассоциации физических антропологов, где представит сенсационные результаты исследования Денисовой пещеры. Основные тезисы доклада публикует научно-популярный журнал Sapiens.
В Денисовой пещере на юге Алтайского края жили два вымерших вида людей. Денисовцы появились здесь 287 тыс. лет назад, а ушли около 55 тыс. лет назад, а неандертальцы, заняв территорию 150 тыс. лет назад, покинули ее 80 тыс. лет назад. О денисовцах известно крайне мало: существует лишь четыре образца их останков. Первый образец был обнаружен в 2008 году: фаланга мизинца 9-летней девочки, жившей 48—50 тысяч лет назад. Анализ ДНК установил, что девочка относилась к особой ветви в эволюции рода Homo, отличной и от неандертальцев, и от современных людей. Сравнив результаты с найденными ранее останками – фрагментами пальцев и зубами – ученые выявили еще трех денисовских людей, но ограниченный набор образцов не позволяет воссоздать их облик.
Завершив исследование костей черепа, обнаруженных в 2016 году, канадские ученые теперь могут уверенно заявить о том, что они принадлежат пятому представителю денисовцев. Из двух соединенных друг с другом фрагментов левой теменной кости размерами 5×8 сантиметров удалось выделить и отсеквенировать митохондриальную ДНК, но датировать останки радиоуглеродным методом не получилось: они для этого слишком старые. Предположительно, этот денисовский человек жил ранее 70 тысяч лет назад. Фрагмент по своей форме немного напоминает теменную кость Homo erectus, и исследователи рады такому экземпляру: он интереснее, чем палец или зуб. Однако материала все же не достаточно для более глубоких исследований и исчерпывающих выводов.
Вместе с тем находки костей, как и изучение обнаруженных ранее, продолжаются – и каждое новое знание о денисовском человеке позволит провести более глубокое сравнение образцов. Узнайте, чем украшали себя жители Денисовой пещеры.
В Денисовой пещере на юге Алтайского края жили два вымерших вида людей. Денисовцы появились здесь 287 тыс. лет назад, а ушли около 55 тыс. лет назад, а неандертальцы, заняв территорию 150 тыс. лет назад, покинули ее 80 тыс. лет назад. О денисовцах известно крайне мало: существует лишь четыре образца их останков. Первый образец был обнаружен в 2008 году: фаланга мизинца 9-летней девочки, жившей 48—50 тысяч лет назад. Анализ ДНК установил, что девочка относилась к особой ветви в эволюции рода Homo, отличной и от неандертальцев, и от современных людей. Сравнив результаты с найденными ранее останками – фрагментами пальцев и зубами – ученые выявили еще трех денисовских людей, но ограниченный набор образцов не позволяет воссоздать их облик.
Завершив исследование костей черепа, обнаруженных в 2016 году, канадские ученые теперь могут уверенно заявить о том, что они принадлежат пятому представителю денисовцев. Из двух соединенных друг с другом фрагментов левой теменной кости размерами 5×8 сантиметров удалось выделить и отсеквенировать митохондриальную ДНК, но датировать останки радиоуглеродным методом не получилось: они для этого слишком старые. Предположительно, этот денисовский человек жил ранее 70 тысяч лет назад. Фрагмент по своей форме немного напоминает теменную кость Homo erectus, и исследователи рады такому экземпляру: он интереснее, чем палец или зуб. Однако материала все же не достаточно для более глубоких исследований и исчерпывающих выводов.
Вместе с тем находки костей, как и изучение обнаруженных ранее, продолжаются – и каждое новое знание о денисовском человеке позволит провести более глубокое сравнение образцов. Узнайте, чем украшали себя жители Денисовой пещеры.