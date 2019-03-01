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Звездное небо марта и астрономический прогноз
В День весеннего равноденствия 21 марта наступает астрономическая весна.
Анастасия Баринова
1 марта 2019 в 20:26
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При условии ясной погоды март подарит нам возможность увидеть на звездном небе много интересного. С вечера в его юго-западной части видны зимние созвездия, которые постепенно склоняются к горизонту, уступая место весенним. На востоке восходит Змееносец, над ним расположено созвездие Геркулеса, а выше – Голова Дракона. В северо-восточной области неба поднимается Лира, вблизи горизонта находится Лебедь.
Солнце продолжит перемещение по созвездию Водолея и с 12 марта перейдет в созвездие Рыб. С каждым днем светило будет подходить к небесному экватору все ближе и 21 марта в 00:58 по московскому времени пересечет его. В этот момент наступит весеннее равноденствие. Световой день начнет увеличиваться, а ночь – уменьшаться. Продолжительность дня за месяц быстро растет от 10 часов 43 минут до 13 часов 02 минут на широте Москвы. Кроме того, 21 марта в 04:43 мск произойдет полнолуние.
Меркурий – наиболее близкая к Солнцу планетой: он движется вокруг светила на расстоянии 57,9 млн. км (что в 2,5 раза ближе к Солнцу, чем Земля). И с учетом того, что Меркурий – это самая маленькая из планет земной группы, периоды его наблюдения кратковременны. Самые лучшие условия наступают в моменты его наибольших угловых удалений от Солнца, то есть каждые 116 суток. В этом году благоприятная вечерняя видимость Меркурия длится с конца февраля: неуловимую планету можно наблюдать сразу после захода Солнца. С 1 по 4 марта продолжительность видимости превысит час, но 6 марта период видимости закончится.
6 марта также наступит новолуние, а памятной датой этого дня является десятилетний юбилей со дня запуска космической обсерватории NASA «Кеплер». В прошлом году аппарат израсходовал все запасы горючего и был отключен, успев внести неоценимый вклад в науку.
Каждое второе воскресенье марта (10 в этом году) отмечается Международный день планетариев (International Day of Planetaria). Его цель – знакомство с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Впервые он был проведен в 1990 году по инициативе итальянских астрономов, а Россия присоединилась к торжествам в 1995-м.
На март выпадают дни рождения двух знаменитых космонавтов: 9 марта Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет, а 6 марта Валентина Терешкова отметит 82-летие. Узнайте интересные факты о полете первой женщины в космос.
Солнце продолжит перемещение по созвездию Водолея и с 12 марта перейдет в созвездие Рыб. С каждым днем светило будет подходить к небесному экватору все ближе и 21 марта в 00:58 по московскому времени пересечет его. В этот момент наступит весеннее равноденствие. Световой день начнет увеличиваться, а ночь – уменьшаться. Продолжительность дня за месяц быстро растет от 10 часов 43 минут до 13 часов 02 минут на широте Москвы. Кроме того, 21 марта в 04:43 мск произойдет полнолуние.
Меркурий – наиболее близкая к Солнцу планетой: он движется вокруг светила на расстоянии 57,9 млн. км (что в 2,5 раза ближе к Солнцу, чем Земля). И с учетом того, что Меркурий – это самая маленькая из планет земной группы, периоды его наблюдения кратковременны. Самые лучшие условия наступают в моменты его наибольших угловых удалений от Солнца, то есть каждые 116 суток. В этом году благоприятная вечерняя видимость Меркурия длится с конца февраля: неуловимую планету можно наблюдать сразу после захода Солнца. С 1 по 4 марта продолжительность видимости превысит час, но 6 марта период видимости закончится.
6 марта также наступит новолуние, а памятной датой этого дня является десятилетний юбилей со дня запуска космической обсерватории NASA «Кеплер». В прошлом году аппарат израсходовал все запасы горючего и был отключен, успев внести неоценимый вклад в науку.
Каждое второе воскресенье марта (10 в этом году) отмечается Международный день планетариев (International Day of Planetaria). Его цель – знакомство с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Впервые он был проведен в 1990 году по инициативе итальянских астрономов, а Россия присоединилась к торжествам в 1995-м.
На март выпадают дни рождения двух знаменитых космонавтов: 9 марта Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет, а 6 марта Валентина Терешкова отметит 82-летие. Узнайте интересные факты о полете первой женщины в космос.