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Манаро Воуи — самый злой вулкан 2018 года
По данным NASA, именно он ответственен за крупнейшее извержение в 2018 году.
Анастасия Баринова
28 февраля 2019 в 14:26
На Земле существует порядка 1500 активных вулканов; ежедневно в общей сложности извергается до 10 вулканов. Среди самых известных извержений 2018 года – Мерапи в Индонезии, Фуэго в Гватемале и Килауэа на Гавайях, тем более что американский вулкан не засыпает уже три десятка лет. Однако ни один из этих вулканов не поставил рекорд по выбросам диоксида серы (SO2).
Наибольший объем произвел Манаро Воуи (еще одно имя – Аоба, по одноименному острову в составе тихоокеанского островного государства Вануату). В своей наиболее активной фазе извержения, в июле 2018 года, он выбросил в верхний слой тропосферы и стратосферу более 400 тысяч тонн SO2, а за год этот показатель достиг 600 тысяч тонн.
Ученые отмечают, что гавайский Килауэа и другие вулканы постоянно пополняют атмосферу диоксидом серы, но делают это «небольшими порциями», тогда как выбросы Аобы имели «взрывной характер»: вулканический пепел поднялся в небо, стал источником кислотного дождя, отравил воду и погубил урожай. В течение 2018 года 11 000 жителей острова были вынуждены эвакуироваться по несколько раз.
Присутствие SO2 в атмосфере недолговечно, но газ успевает образовать сульфатные аэрозоли, которые могут находиться там несколько месяцев и даже лет. А в общей сложности все вулканы мира, как в активной, так и в пассивной фазах, выбрасывают в атмосферу от 20 до 25 миллионов тонн диоксида серы.
Наибольший объем произвел Манаро Воуи (еще одно имя – Аоба, по одноименному острову в составе тихоокеанского островного государства Вануату). В своей наиболее активной фазе извержения, в июле 2018 года, он выбросил в верхний слой тропосферы и стратосферу более 400 тысяч тонн SO2, а за год этот показатель достиг 600 тысяч тонн.
Ученые отмечают, что гавайский Килауэа и другие вулканы постоянно пополняют атмосферу диоксидом серы, но делают это «небольшими порциями», тогда как выбросы Аобы имели «взрывной характер»: вулканический пепел поднялся в небо, стал источником кислотного дождя, отравил воду и погубил урожай. В течение 2018 года 11 000 жителей острова были вынуждены эвакуироваться по несколько раз.
Присутствие SO2 в атмосфере недолговечно, но газ успевает образовать сульфатные аэрозоли, которые могут находиться там несколько месяцев и даже лет. А в общей сложности все вулканы мира, как в активной, так и в пассивной фазах, выбрасывают в атмосферу от 20 до 25 миллионов тонн диоксида серы.