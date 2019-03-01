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Опасность долгих рукопожатий: ДНК передается легче, чем можно было подумать
Достаточно простого рукопожатия и даже разговора, чтобы перенести ваше ДНК на предметы, которые вы не трогали.
Анастасия Баринова
1 марта 2019 в 12:08
На ежегодном собрании Американской академии судебных наук медицинский эксперт Синтия Кейл (Cynthia Cale) из Хьюстонского центра рассказала о новом открытии. Ранее Кейл и ее коллеги установили, что ДНК может передаваться во время долгого рукопожатия; его протяженность была оценена на уровне двух минут. Критики возражали, что в реальной жизни никто не жмет руку две минуты, и эксперименты с рукопожатиями были продолжены. Результат оказался неожиданным: для переноса ДНК достаточно всего 10 секунд.
Выступая на том же мероприятии, судмедэксперт Лиэн Райзор (Leann Rizor) из Университета Индианаполиса не только подтвердила эти выводы, но еще сильнее снизила порог передачи. В рамках этих экспериментов ученые смоделировали обстановку обычного ресторана. Одна группа добровольцев свободно перемещалась по помещению, ни к чему не прикасаясь. Другую группу попросили наливать себе напиток из общего кувшина, но передавать друг другу стаканчики было запрещено.
Анализируя полученные со всех предметов образцы, медики обнаружили, что ДНК всех участников присутствует на всех стаканчиках. Более того: была выявлена и ДНК людей, просто ходивших по залу. Вероятно, она передавалась воздушно-капельным путем в процессе разговоров или чихания. При этом качество сохранившегося материала не позволило установить, кто из людей брал в руки предмет, кто держал его последним и как долго.
Таким образом, не только крепкое пожатие руки, но и простое присутствие неподалеку позволит передать или получить следы ДНК, которые затем окажутся на предметах, с которыми человек не контактировал. Это заставляет иначе относиться к основанным на этом уликам: с одной стороны, оставленная подобным образом ДНК нестабильна и быстро распадается; однако если анализ взят сразу, то рассматриваться будет чужая, случайно попавшая туда ДНК. Эксперты оценивают вероятность того, что посторонняя ДНК станет источником основной массы ДНК на ручке ножа или другого предмета, фигурирующего в уголовном деле, на уровне 7%.
Узнайте, что могут рассказать о человеке отпечатки его пальцев.
Выступая на том же мероприятии, судмедэксперт Лиэн Райзор (Leann Rizor) из Университета Индианаполиса не только подтвердила эти выводы, но еще сильнее снизила порог передачи. В рамках этих экспериментов ученые смоделировали обстановку обычного ресторана. Одна группа добровольцев свободно перемещалась по помещению, ни к чему не прикасаясь. Другую группу попросили наливать себе напиток из общего кувшина, но передавать друг другу стаканчики было запрещено.
Анализируя полученные со всех предметов образцы, медики обнаружили, что ДНК всех участников присутствует на всех стаканчиках. Более того: была выявлена и ДНК людей, просто ходивших по залу. Вероятно, она передавалась воздушно-капельным путем в процессе разговоров или чихания. При этом качество сохранившегося материала не позволило установить, кто из людей брал в руки предмет, кто держал его последним и как долго.
Таким образом, не только крепкое пожатие руки, но и простое присутствие неподалеку позволит передать или получить следы ДНК, которые затем окажутся на предметах, с которыми человек не контактировал. Это заставляет иначе относиться к основанным на этом уликам: с одной стороны, оставленная подобным образом ДНК нестабильна и быстро распадается; однако если анализ взят сразу, то рассматриваться будет чужая, случайно попавшая туда ДНК. Эксперты оценивают вероятность того, что посторонняя ДНК станет источником основной массы ДНК на ручке ножа или другого предмета, фигурирующего в уголовном деле, на уровне 7%.
Узнайте, что могут рассказать о человеке отпечатки его пальцев.