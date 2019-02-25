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  • Астероид Ультима Туле, каким его еще не видели: фото от New Horizons
    Фото: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute, National Optical Astronomy Observatory
  • Астероид Ультима Туле, каким его еще не видели: фото от New Horizons
    Астероид в представлении художника Фото: NASA
  • Астероид Ультима Туле, каким его еще не видели: фото от New Horizons
    Еще один снимок от 1 января, но с расстояния 8862 км. Фото: NASA/JHUAPL/SwRI
Наука

Астероид Ультима Туле, каким его еще не видели: фото от New Horizons

Снимок сделан аппаратом «Новые горизонты» 1 января 2019 года.
Анастасия Баринова
25 февраля 2019 в 19:33
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Специалисты NASA опубликовали самую детальную на сегодняшний день фотографию астероида Ультима Туле – объекта около 30 км в длину, который вращается на задворках Солнечной системы, примерно в шести миллиардах километров от Земли. Он состоит из двух астероидов: Ультимы диаметром 19 км и Туле – 14, слипшихся друг с другом под воздействием гравитации. 

Силуэт Ультимы Туле на фоне звезд. Эти кадры New Horizons сделала в 8:42 по Москве, удаляясь от астероида. 

Ultima_Thule_Departure_movie.gif

1 января 2019 года, в 8:33 по Москве, это небесное тело сфотографировала межпланетная станция New Horizons (Новые Горизонты) с расстояния 6628 километров. Спустя всего 6 с половиной минут аппарат приблизился к Ультима Туле на рекордно близкие 3500 км. Поймать астероид в узкое (меньше трети градуса!) поле зрения бортового телескопа LORRI было сложнее, чем Плутон (его станция фотографировала в 2015).



Снимок состоит из 9 кадров. Его разрешение – около 33 метров на пиксель – позволяет разглядеть особенности рельефа астероида. Среди них – несколько круглых образований и мелких темных впадин. Сейчас астрофизики анализируют полученные данные: углубления могут быть как ударными кратерами, так и результатом саморазрушения объекта, или иметь иные причины. Эти исследования позволят узнать больше о небесных телах, вращающихся в поясе Койпера – загадочной области нашей звездной системы. 

«New Horizons – ну прямо машина времени: она переносит нас в то время, когда Солнечная система только формировалась. Мы видим, как начинали формироваться планеты – этот момент застыл во времени», – говорит Джеф Мур, ученый NASA.


Ультима Туле.jpg

Узнайте больше о задании «Новых Горизонтов».

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