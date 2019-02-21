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Ветер в помощь: пассажирский Boeing разогнался до сверхзвуковой скорости
Рекорд поставил самолет авиакомпании Virgin Atlantic, совершавший рейс из Лос-Анджелеса в Лондон.
Анастасия Баринова
21 февраля 2019 в 14:12
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Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic во время полета превысил скорость звука: на высоте около 11 километров он попал в высотное струйное течение, за счет чего смог развить скорость в 800 миль в час (1288 километров в час). Обычная скорость такого авиалайнера составляет 561 милю в час (902 километра в час). Пилот с 25-летним стажем говорит, что он ни разу не видел такого быстрого потока ветра.
1288 километров в час относительно поверхности Земли – рекорд скорости для Boeing модели Dreamliner. Со времен катастрофы сверхзвукового лайнера Concorde в 2000 году гражданская авиация отказалась от преодоления звукового барьера. Сверхзвуковые скорости регулярно развивает военная авиация.
Комментируя информацию, российский эксперт, пилот-инструктор Андрей Красноперов сомневается в ее достоверности. По его словам, Boeing 787-9 Dreamliner имеет прямое крыло, что в случае преодоления звукового барьера неминуемо приведет самолет к уходу в штопор.
В Лондон Boeing 787-9 Dreamliner прибыл на 48 минут раньше, чем планировалось. Пассажиры преодоления звукового барьера не почувствовали: относительно воздушного пространства скорость оставалась близка к крейсерской. Посмотрите, как самый большой самолет в мире разогнали до рекордной скорости.
Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot !! (200 mph tailwind ) pic.twitter.com/0XGTkEP9EB— Peter James (@jetpeter1) 19 февраля 2019 г.
1288 километров в час относительно поверхности Земли – рекорд скорости для Boeing модели Dreamliner. Со времен катастрофы сверхзвукового лайнера Concorde в 2000 году гражданская авиация отказалась от преодоления звукового барьера. Сверхзвуковые скорости регулярно развивает военная авиация.
Комментируя информацию, российский эксперт, пилот-инструктор Андрей Красноперов сомневается в ее достоверности. По его словам, Boeing 787-9 Dreamliner имеет прямое крыло, что в случае преодоления звукового барьера неминуемо приведет самолет к уходу в штопор.
«Если самолет попадает в скорость, превышающую его собственную, он просто сваливается. В данном случае он шел на скорости 902 км/ч и попал в струйное течение со скоростью 380 км/ч. Его фактическая путевая скорость увеличилась, но относительно воздушной массы такой же осталась. Борт превысил скорость звука лишь теоретически, а не практически», – Андрей Красноперов.
В Лондон Boeing 787-9 Dreamliner прибыл на 48 минут раньше, чем планировалось. Пассажиры преодоления звукового барьера не почувствовали: относительно воздушного пространства скорость оставалась близка к крейсерской. Посмотрите, как самый большой самолет в мире разогнали до рекордной скорости.