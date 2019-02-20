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Череп эпохи неолита (древнейший из найденных!) и другие находки со дна Темзы
Фрагмент черепа станет частью музейной экспозиции.
Анастасия Баринова
20 февраля 2019 в 18:27
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В прошлом году археолог-любитель, проводя донные раскопки Темзы (для осуществления таких работ нужно получать официальное разрешение), извлек на свет фрагмент человеческого черепа. Находка была передана в полицию, но там установили, что о современном преступлении речи идти не может, и тогда останками занялись ученые. Результат анализа оказался сенсационным: череп принадлежал мужчине, жившему примерно в 3600 г. до н.э. – в период неолита.
Современная столица Британии находится на месте города Лондиниум (лат. Londinium), основанного римлянами около 43 года н. э. Свидетельств пребывания людей на этой территории ранее существует очень мало, и потому каждое из них имеет невероятно важное историческое значение. Череп стал самым старым из когда-либо найденных на берегах Темзы. В воде останки могли оказаться по двум основным причинам: река размыла древние могилы, либо же мужчина был там ритуально захоронен. Прежде археологи уже находили богато инкрустированное оружие и другие предметы, намеренно брошенные в Темзу как подношение богам.
По данным ученых, в поздние периоды каменного века (мезолит и неолит) территория вокруг Темзы была покрыта лесами, а жившие здесь люди были охотниками-собирателями и кочевниками: они не оставляли мусора и не строили жилищ, то есть были «гармоничной частью экосистемы».
Позднее, около 3500-4000 гг. до н.э., кочевой образ жизни сменился на полукочевой, начало развиваться сельское хозяйство – от этих времен сохранились остатки деревянного дома, глиняных сосудов, кремниевых орудий и обугленного зерна. Череп, а также различные артефакты, рассказывающие о «Лондоне до Лондона», вошли в экспозицию британского Museum of London.
Узнайте о судьбе черепа Шекспира.
Современная столица Британии находится на месте города Лондиниум (лат. Londinium), основанного римлянами около 43 года н. э. Свидетельств пребывания людей на этой территории ранее существует очень мало, и потому каждое из них имеет невероятно важное историческое значение. Череп стал самым старым из когда-либо найденных на берегах Темзы. В воде останки могли оказаться по двум основным причинам: река размыла древние могилы, либо же мужчина был там ритуально захоронен. Прежде археологи уже находили богато инкрустированное оружие и другие предметы, намеренно брошенные в Темзу как подношение богам.
По данным ученых, в поздние периоды каменного века (мезолит и неолит) территория вокруг Темзы была покрыта лесами, а жившие здесь люди были охотниками-собирателями и кочевниками: они не оставляли мусора и не строили жилищ, то есть были «гармоничной частью экосистемы».
Позднее, около 3500-4000 гг. до н.э., кочевой образ жизни сменился на полукочевой, начало развиваться сельское хозяйство – от этих времен сохранились остатки деревянного дома, глиняных сосудов, кремниевых орудий и обугленного зерна. Череп, а также различные артефакты, рассказывающие о «Лондоне до Лондона», вошли в экспозицию британского Museum of London.
Узнайте о судьбе черепа Шекспира.