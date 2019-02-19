1600
0
Первая летающая электростанция: как это работает
Ветрогенераторы нового типа вырабатывают на 50% больше электроэнергии.
Анастасия Баринова
19 февраля 2019 в 15:37
872
Во многих местах на планете дуют сильные ветра, но море находится далеко, и плавучие ветряные станции не помогут в обеспечении этих районов электроэнергией. Между тем расположенные на суше ветроэлектростанции признаны менее эффективными, чем плавучие. Необычное решение предложила американская компания Makani, входящая в холдинг Alphabet: ее специалисты создали летающие ветрогенераторы.
Работа над проектом велась с 2013 года. На борту «воздушного змея» установлено восемь пропеллеров, которые помогают аппарату летать и одновременно являются ветровыми турбинами. Электростанция поднимается на высоту, где постоянно присутствует ветер – до 300 метров – и движется по круговой траектории. Вырабатываемая энергия поступает на пульт по тросу, откуда ее направляют в энергосети.
На следующем этапе парящие генераторы будут испытаны в прибрежных водах: небольшая глубина не позволяет устанавливать здесь традиционные ветровые станции с фундаментом и платформой, тогда как предложенная Makani конструкция отличается меньшими размерами и массой. Даже летающие над землей «воздушные змеи» уже сейчас вырабатывают на 50% больше энергии, чем их наземные «собратья», а в море, где ветер сильнее, эффективность будет еще выше.
Этот проект реализуется при поддержке нефтяного гиганта Shell; испытания новой морской системы пройдут в Норвегии уже в этом году. А пока разработчики продолжают испытывать наземные планеры-генераторы.
Узнайте о поездах, работающих на энергии ветра.
Работа над проектом велась с 2013 года. На борту «воздушного змея» установлено восемь пропеллеров, которые помогают аппарату летать и одновременно являются ветровыми турбинами. Электростанция поднимается на высоту, где постоянно присутствует ветер – до 300 метров – и движется по круговой траектории. Вырабатываемая энергия поступает на пульт по тросу, откуда ее направляют в энергосети.
На следующем этапе парящие генераторы будут испытаны в прибрежных водах: небольшая глубина не позволяет устанавливать здесь традиционные ветровые станции с фундаментом и платформой, тогда как предложенная Makani конструкция отличается меньшими размерами и массой. Даже летающие над землей «воздушные змеи» уже сейчас вырабатывают на 50% больше энергии, чем их наземные «собратья», а в море, где ветер сильнее, эффективность будет еще выше.
Этот проект реализуется при поддержке нефтяного гиганта Shell; испытания новой морской системы пройдут в Норвегии уже в этом году. А пока разработчики продолжают испытывать наземные планеры-генераторы.
Узнайте о поездах, работающих на энергии ветра.