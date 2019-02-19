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Моря Марса: атлас
Исследователи уверены: более трех миллиардов лет назад большая часть воды на Марсе испарилась. Остатки надо искать под поверхностью Красной планеты.
Текст: Мэттью У. Чуастик
19 февраля 2019 в 12:05
Современный Марс с его иссохшим красным ландшафтом совсем не похож на древний Марс. Существует предположение, что примерно 3,8 миллиарда лет назад на Марсе было достаточно воды, чтобы сформировать целый океан или сковать всю планету льдом. Но правда ли это? Миссии наподобие «Кьюриосити» от НАСА смогли найти ответ на этот вопрос – результаты представлены в атласе ниже.
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Послушайте, как звучит рассвет на Марсе.