Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
Наука

Зверь из Мтуки: познакомьтесь с новым видом титанозавров

Ранее неизвестный вид принадлежит к группе зауроподов, а его представители жили в Африке в период раннего мела.
Популярная Механика
15 февраля 2019 в 12:39
1324
  • Зверь из Мтуки: познакомьтесь с новым видом титанозавров
    Титанозавр глазами художника Фото: Mark Witton
Останки динозавра нового вида откопали в карьере в долине реки Мтука в юго-западной части Танзании. У найденного титанозавра, жившего предположительно около 100−110 миллионов лет назад, сохранились фрагменты всех основных частей тела. Вид получил название Mnyamawamtuka moyowamkia (его научное название происходит от слова на суахили, которые означают «зверь из Мтуки» и «сердце хвоста»; последнее отсылает к необычному сердцевидному центру его хвостовых позвонков).

Сравнивая Mnyamawamtuka moyowamkia с другими известными титанозаврами, ученые пришли к выводу, что данный вид является ранним представителем клады Lithostrotia, которая включает большинство верхнемеловых видов титанозавров. Таким образом, открытие, как отмечается, сообщает о раннем этапе эволюции большой диверсификации титанозавров. Кроме того, по словам исследователей, открытие указывает на тесную связь между титанозаврами южной части Африки и Южной Америки.

Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале PLOS One. Кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!

А недавно новый вид динозавров обнаружили в Аргентине – и у них были огромные шипы на спине и на шее!

Тоже интересно

Литиевая лихорадка: в погоне за новым золотом

Обсудить
СМИ2
Никогда не ломаются: самые беспроблемные машины в России
Никогда не ломаются: самые беспроблемные машины в России
Тоже интересно
Магнитный полюс Земли мигрирует в Сибирь
Магнитный полюс Земли мигрирует в Сибирь
Женщины моря
Женщины моря