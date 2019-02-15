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Зверь из Мтуки: познакомьтесь с новым видом титанозавров
Ранее неизвестный вид принадлежит к группе зауроподов, а его представители жили в Африке в период раннего мела.
Сравнивая Mnyamawamtuka moyowamkia с другими известными титанозаврами, ученые пришли к выводу, что данный вид является ранним представителем клады Lithostrotia, которая включает большинство верхнемеловых видов титанозавров. Таким образом, открытие, как отмечается, сообщает о раннем этапе эволюции большой диверсификации титанозавров. Кроме того, по словам исследователей, открытие указывает на тесную связь между титанозаврами южной части Африки и Южной Америки.Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале PLOS One. Кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!
А недавно новый вид динозавров обнаружили в Аргентине – и у них были огромные шипы на спине и на шее!