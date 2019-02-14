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Марсоход Opportunity потерян: официальное сообщение
Во вторник вечером специалисты NASA предприняли финальную попытку связаться с аппаратом.
Анастасия Баринова
14 февраля 2019 в 18:54
Миссия ровера «Оппортьюнити» (Opportunity), прибывшего на Марс в 2004 году, завершена. Об этом сообщается в пресс-релизе NASA.
«Оппортьюнити» был запущен к Марсу ракетой-носителем «Дельта-2 7925-H» в июле 2003 года, совершив посадку в январе 2004 года. Его основной целью было продержатья 90 солов (92,5 земных суток), собирая научные данные. Успешно справившись с задачами первого этапа, ровер продолжил свою работу. В конце апреля 2010 года продолжительность миссии достигла 2246 солов, что сделало ее самой длительной среди аппаратов, работавших на поверхности Красной планеты.
В мае-июне 2018 года по Марсу пронеслись крупные пылевые бури, классифицированные NASA как глобальные, то есть охватившие практически всю планету. Поступление света на солнечные батареи прекратилось, и ровер перешел в режим энергосбережения, отключив все подсистемы, кроме хронометра миссии.
Последний успешный сеанс связи состоялся 10 июня 2018 года. На протяжении следующих месяцев специалисты NASA не прекращали попытки связаться с аппаратом – в общей сложности, их было около 800. На днях была предпринята последняя безуспешная попытка, и теперь окончание работы миссии признано официально.
«Оппортьюнити» проработал на поверхности планеты 14 лет и 195 дней (5148 солов), преодолев 45 160 метров. Узнайте о его вкладе в знания человека о Марсе.
«Оппортьюнити» был запущен к Марсу ракетой-носителем «Дельта-2 7925-H» в июле 2003 года, совершив посадку в январе 2004 года. Его основной целью было продержатья 90 солов (92,5 земных суток), собирая научные данные. Успешно справившись с задачами первого этапа, ровер продолжил свою работу. В конце апреля 2010 года продолжительность миссии достигла 2246 солов, что сделало ее самой длительной среди аппаратов, работавших на поверхности Красной планеты.
В мае-июне 2018 года по Марсу пронеслись крупные пылевые бури, классифицированные NASA как глобальные, то есть охватившие практически всю планету. Поступление света на солнечные батареи прекратилось, и ровер перешел в режим энергосбережения, отключив все подсистемы, кроме хронометра миссии.
Последний успешный сеанс связи состоялся 10 июня 2018 года. На протяжении следующих месяцев специалисты NASA не прекращали попытки связаться с аппаратом – в общей сложности, их было около 800. На днях была предпринята последняя безуспешная попытка, и теперь окончание работы миссии признано официально.
#OppyPhoneHome Update— Spirit and Oppy (@MarsRovers) 12 февраля 2019 г.
Tonight, we’ll make our last planned attempts to contact Opportunity. The solar-powered rover last communicated on June 10, 2018, as a planet-wide dust storm swept across Mars.
Want to show the team some love? Send a postcard: https://t.co/eO2SClFcYm pic.twitter.com/trDjRNf65E
«Оппортьюнити» проработал на поверхности планеты 14 лет и 195 дней (5148 солов), преодолев 45 160 метров. Узнайте о его вкладе в знания человека о Марсе.