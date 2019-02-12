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Безрельсовый поезд проходит зимние испытания: видео
На севере Китая тестируют необычный электропоезд.
Анастасия Баринова
12 февраля 2019 в 19:14
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Ему не нужны рельсы, ездит он, словно автобус, по трассам, и, будто автотранспорт, «обут» в толстые резиновые шины. С помощью датчиков он определяет разметку, размер полосы и дорожную ситуацию, а система предупреждения столкновений помогает водителю соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.
Поезд состоит из трех вагонов, вмещает аж 300 пассажиров и разгоняется до 70 километров в час. Это, кстати, далеко не самая высокая скорость для настоящих ж/д составов, но в условиях густонаселенных городов она и не требуется – важнее стабильность и большая вместимость.
Поезд работает от литий-титанатных аккумуляторов; десятиминутной зарядки хватает на то, чтобы состав мог проехать около 25 километров: это вполне соответствует нуждам мегаполиса. Первый подобный поезд вышел на 6-километровый маршрут еще в 2017 году в округе Чжучжоу, но для полноценного использования по всей стране было необходимо проверить его подвижность и сцепление с дорогой при минусовых температурах.
Для Харбина характерны морозы (потому именно здесь проводится знаменитый фестиваль Снега и Льда). При этом городу с населением свыше 5 млн человек постоянно требуется совершенствовать свою транспортную инфраструктуру.
Испытания при -20 °C прошли успешно. В дальнейшем Китай распространит инновационные поезда на другие населенные пункты. Узнайте про еще один поезд, способный работать в экстремальных условиях.
Поезд состоит из трех вагонов, вмещает аж 300 пассажиров и разгоняется до 70 километров в час. Это, кстати, далеко не самая высокая скорость для настоящих ж/д составов, но в условиях густонаселенных городов она и не требуется – важнее стабильность и большая вместимость.
Поезд работает от литий-титанатных аккумуляторов; десятиминутной зарядки хватает на то, чтобы состав мог проехать около 25 километров: это вполне соответствует нуждам мегаполиса. Первый подобный поезд вышел на 6-километровый маршрут еще в 2017 году в округе Чжучжоу, но для полноценного использования по всей стране было необходимо проверить его подвижность и сцепление с дорогой при минусовых температурах.
Для Харбина характерны морозы (потому именно здесь проводится знаменитый фестиваль Снега и Льда). При этом городу с населением свыше 5 млн человек постоянно требуется совершенствовать свою транспортную инфраструктуру.
Испытания при -20 °C прошли успешно. В дальнейшем Китай распространит инновационные поезда на другие населенные пункты. Узнайте про еще один поезд, способный работать в экстремальных условиях.