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  • Безрельсовый поезд проходит зимние испытания: видео
    Фото: New China TV
  • Безрельсовый поезд проходит зимние испытания: видео
    Фото: New China TV
  • Безрельсовый поезд проходит зимние испытания: видео
    2017 год, первый в мире электропоезд на виртуальных рейсах Фото: New China TV
Наука

Безрельсовый поезд проходит зимние испытания: видео

На севере Китая тестируют необычный электропоезд.
Анастасия Баринова
12 февраля 2019 в 19:14
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Ему не нужны рельсы, ездит он, словно автобус, по трассам, и, будто автотранспорт, «обут» в толстые резиновые шины. С помощью датчиков он определяет разметку, размер полосы и дорожную ситуацию, а система предупреждения столкновений помогает водителю соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.

Поезд состоит из трех вагонов, вмещает аж 300 пассажиров и разгоняется до 70 километров в час. Это, кстати, далеко не самая высокая скорость для настоящих ж/д составов, но в условиях густонаселенных городов она и не требуется – важнее стабильность и большая вместимость.

Поезд работает от литий-титанатных аккумуляторов; десятиминутной зарядки хватает на то, чтобы состав мог проехать около 25 километров: это вполне соответствует нуждам мегаполиса. Первый подобный поезд вышел на 6-километровый маршрут еще в 2017 году в округе Чжучжоу, но для полноценного использования по всей стране было необходимо проверить его подвижность и сцепление с дорогой при минусовых температурах.


Для Харбина характерны морозы (потому именно здесь проводится знаменитый фестиваль Снега и Льда). При этом городу с населением свыше 5 млн человек постоянно требуется совершенствовать свою транспортную инфраструктуру.


Испытания при -20 °C прошли успешно. В дальнейшем Китай распространит инновационные поезда на другие населенные пункты. Узнайте про еще один поезд, способный работать в экстремальных условиях.

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