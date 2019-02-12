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Mars One — банкрот: проект колонизации Марса провалился
Компания едва ли исполнит обещание снять реалити-шоу на Красной планете.
Анастасия Баринова
12 февраля 2019 в 14:35
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Колонизация Красной планеты – голубая мечта космических корпораций (Роскосмоса, NASA, ESA) и частных компаний (вроде SpaceX Илона Маска или британско-нидерландского предприятия Mars One).
Впервые о своих планах Mars One заявила в 2012 году. Основной акцент делался на медийность: в рамках миссии участники (кстати, набранные из числа волонтеров и готовые отправиться на Марс навсегда, без «обратного билета») стали бы не обычными колонистами, но героями реалити-шоу: подробности их жизни транслировались бы на земные телеэкраны. Таким образом основатель компании Бас Лансдорп (Bas Lansdorp) рассчитывал окупить проект – а на стадии разработок и тестов компания работала за счет инвесторов.
Сроки реализации многих этапов Mars One постоянно переносились. Первоначально отправка на Марс беспилотной миссии была намечена на 2016 год, следующей возможной датой был назван 2018, затем 2022, а человек оказался бы там не ранее 2031 года.
Последнее заявление Mars One было сделано в июле 2018 года: компания сообщила о выгодной инвестиционной сделке с Phoenix Enterprises. Однако и это финансовое вливание не помогло: в январе 2019 года суд Базеля признал Mars One Ventures банкротом. Никаких официальных сообщений в прессу не поступало: эту информацию нашел пользователь Reddit, а затем известие разнесли журналисты.
За несколько лет своей работы Mars One успела получить от инвесторов десятки миллионов долларов. Однако чрезмерно амбициозные цели, ожидаемо, не оправдались: организация полета по технологиям, которые еще не существуют, стоит несравнимо больше, чем можно получить в рамках любого реалити-шоу.
Узнайте о том, как отбирались колонисты для Mars One.
Впервые о своих планах Mars One заявила в 2012 году. Основной акцент делался на медийность: в рамках миссии участники (кстати, набранные из числа волонтеров и готовые отправиться на Марс навсегда, без «обратного билета») стали бы не обычными колонистами, но героями реалити-шоу: подробности их жизни транслировались бы на земные телеэкраны. Таким образом основатель компании Бас Лансдорп (Bas Lansdorp) рассчитывал окупить проект – а на стадии разработок и тестов компания работала за счет инвесторов.
Сроки реализации многих этапов Mars One постоянно переносились. Первоначально отправка на Марс беспилотной миссии была намечена на 2016 год, следующей возможной датой был назван 2018, затем 2022, а человек оказался бы там не ранее 2031 года.
Последнее заявление Mars One было сделано в июле 2018 года: компания сообщила о выгодной инвестиционной сделке с Phoenix Enterprises. Однако и это финансовое вливание не помогло: в январе 2019 года суд Базеля признал Mars One Ventures банкротом. Никаких официальных сообщений в прессу не поступало: эту информацию нашел пользователь Reddit, а затем известие разнесли журналисты.
За несколько лет своей работы Mars One успела получить от инвесторов десятки миллионов долларов. Однако чрезмерно амбициозные цели, ожидаемо, не оправдались: организация полета по технологиям, которые еще не существуют, стоит несравнимо больше, чем можно получить в рамках любого реалити-шоу.
Узнайте о том, как отбирались колонисты для Mars One.