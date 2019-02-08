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Ученые накормили личинок пиццей: видео
Личинки — калорийный и доступный источник пищи.
Анастасия Баринова
8 февраля 2019 в 18:19
Перенаселение планеты в сочетании с истощением ее ресурсов неминуемо приведет к массовому голоду, поэтому ученые уже сейчас ищут альтернативные источники пищи. Одним из наиболее перспективных являются насекомые и особенно их личинки: они содержат огромное количество белка, и притом их очень легко разводить. Но для того, чтобы извлекать из них максимальное количество полезных веществ, их самих необходимо правильно кормить. Эту задачу сейчас решают специалисты из Технологического института Джорджии.
Для экспериментов были взяты черные львинки (лат. Hermetia illucens). Эти мушки откладывают около 600 яиц, из которых развиваются личинки длиной до 27 мм и массой около 22 г. Они отличаются способностью к поглощению практически любых биоотходов, накапливая в своем организме комплекс макро- и микроэлементов. Уже сейчас их используют при кормлении сельскохозяйственных животных, но содержащиеся в них белки, жиры и другие вещества годятся и для человека. Чтобы понять, как именно питаются личинки черных львинок, ученые посадили их на пиццу и включили видеокамеру.
Пицца была уничтожена за два часа, при этом личинки продемонстрировали удивительную технику – «фонтан». В то время как одни личинки поглощают пищу, другие пытаются к ней прорваться, им это удается, они отбрасывают жующих сородичей и вгрызаются в пиццу сами, пока следующий слой голодных личинок не отбросит и их, и процесс заканчивается только с исчезновением источника еды.
Это очень эффективный способ питания: он позволяет насытиться наибольшему количеству особей. Другие животные, в том числе падальщики, не касаются друг друга, когда пируют одновременно.
При этом коллективные усилия помогают личинкам максимально быстро добираться до самой мягкой и качественной еды: в случае с пиццой как только была прогрызена корочка, личинки сосредоточились на мягком сыре, игнорируя твердый хлеб.
А еще одним альтернативным источником пищи, помимо насекомых, может стать воздух.
Для экспериментов были взяты черные львинки (лат. Hermetia illucens). Эти мушки откладывают около 600 яиц, из которых развиваются личинки длиной до 27 мм и массой около 22 г. Они отличаются способностью к поглощению практически любых биоотходов, накапливая в своем организме комплекс макро- и микроэлементов. Уже сейчас их используют при кормлении сельскохозяйственных животных, но содержащиеся в них белки, жиры и другие вещества годятся и для человека. Чтобы понять, как именно питаются личинки черных львинок, ученые посадили их на пиццу и включили видеокамеру.
Пицца была уничтожена за два часа, при этом личинки продемонстрировали удивительную технику – «фонтан». В то время как одни личинки поглощают пищу, другие пытаются к ней прорваться, им это удается, они отбрасывают жующих сородичей и вгрызаются в пиццу сами, пока следующий слой голодных личинок не отбросит и их, и процесс заканчивается только с исчезновением источника еды.
Это очень эффективный способ питания: он позволяет насытиться наибольшему количеству особей. Другие животные, в том числе падальщики, не касаются друг друга, когда пируют одновременно.
При этом коллективные усилия помогают личинкам максимально быстро добираться до самой мягкой и качественной еды: в случае с пиццой как только была прогрызена корочка, личинки сосредоточились на мягком сыре, игнорируя твердый хлеб.
А еще одним альтернативным источником пищи, помимо насекомых, может стать воздух.