Исследователь воспоминаний
Когда Стив Рамирес учился в колледже, его интересовало буквально все – от Шекспира до медицины. Стиву было сложно выбрать специальность, но в конце концов он остановился на физиологии мозга. Присоединившись к лаборатории, изучавшей память с точки зрения неврологии, он узнал, что каждое событие оставляет в мозге физические следы. Это наши воспоминания, и их можно изучать и даже изменять. Сейчас Рамирес возглавляет свою собственную лабораторию в Бостонском университете.
Недавно, проведя опыты на мышах, ему удалось выяснить, как подавлять плохие воспоминания, вызвав хорошие. Сначала Стив определил, какие клетки в мозге грызунов отвечают за дурные воспоминания, и с помощью вживленного в клетки белка (канального родопсина, который реагирует на свет) научился их деактивировать. Свет – своеобразный переключатель, позволяющий плохие воспоминания перекрыть хорошими.
Рамирес не предлагает проделывать такие «генетические трюки» с человеческими воспоминаниями. Но его открытия могут помочь понять, как лечить пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, тревожностью или депрессией.
«Мы хотим знать, как работает мозг; выяснить, как работает память, – говорит он. – Чем больше мы знаем о том, как устроен автомобиль, тем больше знаем о том, что произойдет в случае поломки, – вот и с мозгом то же самое».