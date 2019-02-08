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  • Исследователь воспоминаний
    Стив Рамирес Фото: Ребекка Хейл, NGM staff
  • Исследователь воспоминаний
    Фото: Alexas_Fotos / Pixabay.com
Наука

Исследователь воспоминаний

Стив Рамирес знает, как работает память.
Рейчел Хартиган Ши
8 февраля 2019 в 13:21

Когда Стив Рамирес учился в колледже, его интересовало буквально все – от Шекспира до медицины. Стиву было сложно выбрать специальность, но в конце концов он остановился на физиологии мозга. Присоединившись к лаборатории, изучавшей память с точки зрения неврологии, он узнал, что каждое событие оставляет в мозге физические следы. Это наши воспоминания, и их можно изучать и даже изменять. Сейчас Рамирес возглавляет свою собственную лабораторию в Бостонском университете. 

Недавно, проведя опыты на мышах, ему удалось выяснить, как подавлять плохие воспоминания, вызвав хорошие. Сначала Стив определил, какие клетки в мозге грызунов отвечают за дурные воспоминания, и с помощью вживленного в клетки белка (канального родопсина, который реагирует на свет) научился их деактивировать. Свет – своеобразный переключатель, позволяющий плохие воспоминания перекрыть хорошими.

Рамирес не предлагает проделывать такие «генетические трюки» с человеческими воспоминаниями. Но его открытия могут помочь понять, как лечить пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, тревожностью или депрессией. 

«Мы хотим знать, как работает мозг; выяснить, как работает память, – говорит он. – Чем больше мы знаем о том, как устроен автомобиль, тем больше знаем о том, что произойдет в случае поломки, – вот и с мозгом то же самое».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№185, февраль 2019).
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СМИ2
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