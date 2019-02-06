Крыс научили напрямую подчиняться командам человеческого мозга
К настоящему времени разработкой и модификацией различных нейрокомпьютерных интерфейсов занимаются специалисты по всей планете. Так, в 2015 году американские ученые соединили два человеческих мозга через интернет: люди оказались способны читать мысли друг друга на расстоянии.
А недавно свои разработки в этой области представила группа китайских ученых, опубликовав доклад под названием «Человек силой разума контролирует перемещения крысы-киборга с помощью интерфейса „мозг-мозг“».
В рамках экспериментов лабораторным крысам вживили в мозг микроэлектроды, научив их различать команды: один из электродов заставлял животных поворачивать направо, другой – налево. Затем в опытах приняли участие люди-добровольцы. С помощью аппарата, регистрирующего электроэнцефалограмму (ЭЭГ) сигналы их мозга передавались на компьютер, что позволило создать алгоритмы по распознаванию паттернов активности – сигналов «лево», «право» или «вперед» (первые две команды успешно могут быть расшифрованы компьютером, а для того, чтобы направить крысу вперед, управляющие ими добровольцы моргали).
Отладив оба звена эксперимента, исследователи соединили их: теперь команды из головы человека поступали непосредственно на электроды в голове крысы. Аппарат ЭЭГ был подключен к компьютеру, который декодировал сигнал человеческого мозга и передавал его дальше, стимулируя мозг крысы и заставляя зверька двигаться в заданном направлении. В результате животные, помещенные в запутанный лабиринт cо множеством ответвлений, лестниц и туннелей, нашли из него выход под управлением человека, передающего информацию о направлении движения мысленно. В среднем они смогли преодолеть это препятствие за три минуты.
И хотя технология пока находится на самом первом этапе разработки – ее авторы уверены, что за ней большое будущее. С ее помощью можно будет превращать животных в «киборгов», выполняющих задания, с которыми не всегда справится человек: например, во время сложных поисковых или спасательных операций. Узнайте, зачем нужны тараканы-«киборги».
В рамках экспериментов лабораторным крысам вживили в мозг микроэлектроды, научив их различать команды: один из электродов заставлял животных поворачивать направо, другой — налево. Затем в опытах приняли участие люди-добровольцы. С помощью аппарата, регистрирующего электроэнцефалограмму (ЭЭГ) сигналы их мозга передавались на компьютер, что позволило создать алгоритмы по распознаванию паттернов активности — сигналов «лево», «право» или «вперед» (первые две команды успешно могут быть расшифрованы компьютером, а для того, чтобы направить крысу вперед, управляющие ими добровольцы моргали).
Отладив оба звена эксперимента, исследователи соединили их: теперь команды из головы человека поступали непосредственно на электроды в голове крысы. Аппарат ЭЭГ был подключен к компьютеру, который декодировал сигнал человеческого мозга и передавал его дальше, стимулируя мозг крысы и заставляя зверька двигаться в заданном направлении. В результате животные, помещенные в запутанный лабиринт cо множеством ответвлений, лестниц и туннелей, нашли из него выход под управлением человека, передающего информацию о направлении движения мысленно. В среднем они смогли преодолеть это препятствие за три минуты.
И хотя технология пока находится на самом первом этапе разработки — ее авторы уверены, что за ней большое будущее. С ее помощью можно будет превращать животных в «киборгов», выполняющих задания, с которыми не всегда справится человек: например, во время сложных поисковых или спасательных операций. Узнайте, зачем нужны тараканы-«киборги».