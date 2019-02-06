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«Аполлон-14»: 48 лет с момента высадки на Луну
Модуль «Аполлона-14» прилунился 5 февраля 1971 года.
Анастасия Баринова
6 февраля 2019 в 14:02
Первая в истории высадка человека на другом небесном теле – на Луне – произошла в 1969 году в рамках миссии «Аполлон». Продолжая космическую программу, 31 января 1971 года NASA отправило к Луне космический корабль «Апполон-14». На его борту находились астронавты Стюарт Руса, Алан Шепард и Эдгар Митчелл. В их задачу входило проведение дополнительных исследований, в том числе сбор образцов лунного грунта, установка научных приборов, исследование локальных магнитных полей, съемка поверхности Луны и многое другое.
Корабль массой 44,5 тонны включал в себя командный и лунный модули. Для запуска использовалась ракета «Сатурн-5» (образец AS-509). На 83-м часу полета корабль вышел на начальную селеноцентрическую орбиту, а на 104-м часу были расстыкованы модули. Спуск лунного модуля, в котором находились Шепард и Митчелл, продолжался 12 минут 44 секунды. Посадка аппарата произошла 5 февраля 1971 года в 9 часов 18 минут 11 секунд GMT; первым на поверхность Луны вышел Шепард.
Примерно через десять минут после прилунения Митчелл снял с корпуса посадочной ступени тележку и собрал первые образцы грунта, а Шепард установил телекамеру на штатив в 15 метрах от лунного модуля. После этого был водружен флаг США.
Выход на поверхность Луны продолжался 4 часа 29 минут, а общая длительность пребывания лунного модуля составила 33 часа 24 минуты.
Все научные и технические задачи были выполнены. Среди других итогов миссии – восстановление престижа американской космической программы после аварии корабля «Аполлон-13». Астронавты собрали 23 кг образцов, и это позволило установить точный возраст Луны.
Корабль массой 44,5 тонны включал в себя командный и лунный модули. Для запуска использовалась ракета «Сатурн-5» (образец AS-509). На 83-м часу полета корабль вышел на начальную селеноцентрическую орбиту, а на 104-м часу были расстыкованы модули. Спуск лунного модуля, в котором находились Шепард и Митчелл, продолжался 12 минут 44 секунды. Посадка аппарата произошла 5 февраля 1971 года в 9 часов 18 минут 11 секунд GMT; первым на поверхность Луны вышел Шепард.
«Это был долгий путь, но вот мы здесь», – Алан Шепард.
Примерно через десять минут после прилунения Митчелл снял с корпуса посадочной ступени тележку и собрал первые образцы грунта, а Шепард установил телекамеру на штатив в 15 метрах от лунного модуля. После этого был водружен флаг США.
Выход на поверхность Луны продолжался 4 часа 29 минут, а общая длительность пребывания лунного модуля составила 33 часа 24 минуты.
Все научные и технические задачи были выполнены. Среди других итогов миссии – восстановление престижа американской космической программы после аварии корабля «Аполлон-13». Астронавты собрали 23 кг образцов, и это позволило установить точный возраст Луны.