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В Аргентине обнаружили останки динозавра нового вида
Травоядный гигант был вооружен мощными шипами, покрывавшими его шею и спину.
Найденный динозавр относится к семейству дикреозавридов, которое, в свою очередь, входит в группу зауроподов. Это был крупный травоядный динозавр с большими загнутыми шипами на шее и на спине (сохранившийся отросток имеет длину 58 сантиметров). По предположению исследователей, эти отростки использовались Bajadasaurus pronuspinax для защиты от хищников, а также, возможно, для терморегуляции и привлечения брачного партнера.
Scientific Reports, Gallina et al., 2019
Полный текст исследования можно прочитать в