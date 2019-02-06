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Наука

В Аргентине обнаружили останки динозавра нового вида

Травоядный гигант был вооружен мощными шипами, покрывавшими его шею и спину.
Популярная Механика
6 февраля 2019 в 11:52
  • В Аргентине обнаружили останки динозавра нового вида
    Иллюстрация Хорхе Гонсалеса (Jorge A. González)
Окаменелости ранее неизвестного динозавра были обнаружены в Патагонии. Предполагается ,что особи вида, получившего название Bajadasaurus pronuspinax, жили около 140 миллионов лет назад.

Найденный динозавр относится к семейству дикреозавридов, которое, в свою очередь, входит в группу зауроподов. Это был крупный травоядный динозавр с большими загнутыми шипами на шее и на спине (сохранившийся отросток имеет длину 58 сантиметров). По предположению исследователей, эти отростки использовались Bajadasaurus pronuspinax для защиты от хищников, а также, возможно, для терморегуляции и привлечения брачного партнера.

Scientific Reports, Gallina et al., 2019

Полный текст исследования можно прочитать в научной работе, опубликованной в журнале Scientific Reports.

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