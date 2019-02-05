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Магнитный полюс Земли мигрирует в Сибирь
Данные о смещении магнитного полюса Земли публикуют ученые из американского Национального центра информации об окружающей среде.
Анастасия Баринова
5 февраля 2019 в 19:43
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Северный магнитный полюс – условная точка, в которой магнитное поле Земли направлено строго вниз (под углом 90° к поверхности). Его расположение не совпадает с географическим северным полюсом, однако оно является ключевым параметром во Всемирной магнитной модели (World Magnetic Model, WMM), на основе которой обеспечивается навигация практически во всех сферах жизни. NASA, Федеральное авиационное управление США, военные и другие ведомства используют эту технологию для навигации, составления карт и отслеживания спутников, взлетно-посадочные полосы аэродромов пронумерованы согласно данным WMM, и даже GPS-сервисы в смартфонах учитывают эту модель.
Первые вычисления северного магнитного полюса были произведены в 1831 году в канадской Арктике, и после этого ученые начали отслеживать его движение, вызванное активностью во внешней жидкой оболочке ядра Земли.
Раз в пять лет специалисты Национального центра информации об окружающей среде (National Centers for Environmental Information) обновляют WMM, чтобы обеспечить бесперебойную работу служб, связанных с навигацией.
Действующая модель WMM, построенная в 2015 году, должна была служить до 2020 года, однако вскоре ее погрешности стали слишком велики. В 2016 году в глубине земного ядра под Южной Америкой и восточной частью Тихого океана произошел геомагнитный импульс, зафиксированный спутниками и серьезно изменивший магнитный ландшафт планеты. Теперь движение магнитного полюса по Северному ледовитому океану стало неожиданно быстрым: если в 2000 году скорость составляла около 15 км за год, то сейчас смещение происходит со скоростью в 55 км и выше. Он уже пересек линию перемены даты и, уходя из канадской Арктики, продвигается к Сибири.
Внеочередное обновление WMM, представленное в эти дни, обеспечит безопасную навигацию на ближайшие два года. Узнайте о движении северного географического полюса.
Первые вычисления северного магнитного полюса были произведены в 1831 году в канадской Арктике, и после этого ученые начали отслеживать его движение, вызванное активностью во внешней жидкой оболочке ядра Земли.
Раз в пять лет специалисты Национального центра информации об окружающей среде (National Centers for Environmental Information) обновляют WMM, чтобы обеспечить бесперебойную работу служб, связанных с навигацией.
«С момента открытия аэропорта Денвера (в 1995 году) северный магнитный полюс сместился на 2,5 градуса», – отмечает пресс-служба центра.
Действующая модель WMM, построенная в 2015 году, должна была служить до 2020 года, однако вскоре ее погрешности стали слишком велики. В 2016 году в глубине земного ядра под Южной Америкой и восточной частью Тихого океана произошел геомагнитный импульс, зафиксированный спутниками и серьезно изменивший магнитный ландшафт планеты. Теперь движение магнитного полюса по Северному ледовитому океану стало неожиданно быстрым: если в 2000 году скорость составляла около 15 км за год, то сейчас смещение происходит со скоростью в 55 км и выше. Он уже пересек линию перемены даты и, уходя из канадской Арктики, продвигается к Сибири.
Внеочередное обновление WMM, представленное в эти дни, обеспечит безопасную навигацию на ближайшие два года. Узнайте о движении северного географического полюса.