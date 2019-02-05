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Двигатель космического корабля Starship прошел испытания: видео
Тестирования Raptor ведутся с 2016 года.
Анастасия Баринова
5 февраля 2019 в 13:31
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Глава SpaceX Илон Маск опубликовал фотографии и видео работы двигателя Raptor, предназначенного для прототипа ракеты Starship. Испытания ее суборбитальных полетов должны начаться в марте, а тестирование двигателя состоялось 3 февраля в городе МакГрегор, штат Техас. «Первый запуск летного двигателя Raptor для корабля Starship! Горжусь блестящей работой команды SpaceX», – написал Маск в соцсетях.
Starship («Звездный корабль») до ноября 2018 года носил имя Big Falcon Rocket. Ракетный ускоритель, необходимый для преодоления значительной силы притяжения Земли, называется Super Heavy («Сверхтяжёлый»). Главная особенность двигателя Raptor – применение топливной пары «жидкий метан – жидкий кислород».
SpaceX уже проводила его стендовые испытания, а теперь пришло время для тестов на стартовой площадке, куда прототип Starship был доставлен в январе. Аппарат с корпусом из нержавеющей стали имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor; у настоящего корабля их будет семь, а у Super Heavy – 31.
Посмотрите, каким создатели видят корабль Big Falcon Rocket/Starship.
First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S— Elon Musk (@elonmusk) 4 февраля 2019 г.
Starship («Звездный корабль») до ноября 2018 года носил имя Big Falcon Rocket. Ракетный ускоритель, необходимый для преодоления значительной силы притяжения Земли, называется Super Heavy («Сверхтяжёлый»). Главная особенность двигателя Raptor – применение топливной пары «жидкий метан – жидкий кислород».
4 февраля 2019 г.
SpaceX уже проводила его стендовые испытания, а теперь пришло время для тестов на стартовой площадке, куда прототип Starship был доставлен в январе. Аппарат с корпусом из нержавеющей стали имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor; у настоящего корабля их будет семь, а у Super Heavy – 31.
4 февраля 2019 г.
Посмотрите, каким создатели видят корабль Big Falcon Rocket/Starship.
SpaceX уже проводила его стендовые испытания, а теперь пришло время для тестов на стартовой площадке, куда прототип Starship был доставлен в январе. Аппарат с корпусом из нержавеющей стали имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor; у настоящего корабля их будет семь, а у Super Heavy — 31.
— Elon Musk (@elonmusk) 4 февраля 2019 г.
Посмотрите, каким создатели видят корабль Big Falcon Rocket/Starship.