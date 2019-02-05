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  • Двигатель космического корабля Starship прошел испытания: видео
    Фото: Elon Musk/Twitter
  • Двигатель космического корабля Starship прошел испытания: видео
    Художественное представление запуска ракеты. Фото: SpaceX/Flickr.com
Наука

Двигатель космического корабля Starship прошел испытания: видео

Тестирования Raptor ведутся с 2016 года.
Анастасия Баринова
5 февраля 2019 в 13:31
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Глава SpaceX Илон Маск опубликовал фотографии и видео работы двигателя Raptor, предназначенного для прототипа ракеты Starship. Испытания ее суборбитальных полетов должны начаться в марте, а тестирование двигателя состоялось 3 февраля в городе МакГрегор, штат Техас. «Первый запуск летного двигателя Raptor для корабля Starship! Горжусь блестящей работой команды SpaceX», – написал Маск в соцсетях.

Starship («Звездный корабль») до ноября 2018 года носил имя Big Falcon Rocket. Ракетный ускоритель, необходимый для преодоления значительной силы притяжения Земли, называется Super Heavy («Сверхтяжёлый»). Главная особенность двигателя Raptor – применение топливной пары «жидкий метан – жидкий кислород».

SpaceX уже проводила его стендовые испытания, а теперь пришло время для тестов на стартовой площадке, куда прототип Starship был доставлен в январе. Аппарат с корпусом из нержавеющей стали имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor; у настоящего корабля их будет семь, а у Super Heavy – 31.

Посмотрите, каким создатели видят корабль Big Falcon Rocket/Starship.

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СМИ2
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