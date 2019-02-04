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  • Метеоритный дождь на Кубе: свидетельства очевидцев
    Фото: Fatima Rivera Amador/Facebook
  • Метеоритный дождь на Кубе: свидетельства очевидцев
    Фото: Fatima Rivera Amador/Facebook
  • Метеоритный дождь на Кубе: свидетельства очевидцев
    Фото: Fatima Rivera Amador/Facebook
  • Метеоритный дождь на Кубе: свидетельства очевидцев
    Фото: Fatima Rivera Amador/Facebook
Наука

Метеоритный дождь на Кубе: свидетельства очевидцев

Длина крупнейшего найденного осколка составляет 11 см.
Анастасия Баринова
4 февраля 2019 в 16:31
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Крупный метеорит пронесся над Кубой и разрушился на множество осколков. Жители провинции Пинар-дель-Рио заметили его 1 февраля, между 13:20 и 13:30 по местному времени: за ярким огненным шаром тянулся отчетливый след, а затем последовал громкий взрыв. Некоторые также почувствовали сильную вибрацию в домах. Сначала люди подумали, что виной всему авиакатастрофа, но Министерство обороны Кубы не подтвердило эту версию.


Затем были найдены обломки небесного тела: крупнейший, длиной 11 см, упал в районе Палмарито. Проанализировав материал, геофизики установили наличие железа, никеля и силиката магния. Фрагменты уже отправлены на исследования. Вечером 1 февраля, по словам жителей города Матанзас, лежащего к востоку от Гаваны, в небе также появлялся огненный шар, но следов его падения ученые не нашли.

Нынешний метеорит стал седьмым за историю наблюдений на Кубе; первый случай зафиксирован в 1938 году в провинции Артемиса, а последний – в 2001 году. Узнайте, почему фрагменты метеоритов лучше не брать в руки.

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СМИ2
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