5921
0
Новый остров в Тихом океане: первые исследования
В результате вулканической активности в Мировом океане постоянно возникают небольшие участки суши. Чаще всего они вскоре снова исчезают, но остров в районе государства Тонга оказался не таков.
Анастасия Баринова
4 февраля 2019 в 14:25
5052
В декабре 2014 года началось извержение подводного тихоокеанского вулкана Хунга-Тонга, и в результате на поверхности воды, примерно в 45 км к северо-западу от Тонга, появился небольшой островок. Как и другие участки суши, возникшие подобным образом, он состоял из вулканического шлака.
За последние 150 лет только три новых вулканических острова смогли продержаться дольше трех месяцев (один из них – в Исландии). Но только теперь науке доступны спутниковые наблюдения, поэтому ученые с особым интересом наблюдали за новообразованием в Тихом океане. Спустя три года участок суши площадью около 200 гектаров, получивший неофициальное имя Хунга Тонга-Хунга Хаапай (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai), все еще оставался на своем месте.
В конце прошлого года команда NASA высадилась на Хунга Тонга-Хунга Хаапае, и остров снова удивил специалистов. Спутниковые изображения не позволяли точно оценить рельеф новой земли: он оказался более приподнятым, чем казалось на снимках. Более того: территория не была безжизненной – морские птицы, облюбовавшие сушу для гнездования, занесли семена растений.
Тем не менее эрозия, осадки и другие природные явления не позволят острову просуществовать долго: уже сейчас заметно, как волны захватывают южное побережье. Ученые собрали образцы пород, по результатам исследования которых они смогут точнее спрогнозировать сроки жизни Хунга Тонга-Хунга Хаапая: сейчас варианты разнятся от 6 до 30 лет. Кроме того, собранная информация поможет улучшить модель, которая сейчас используется для преобразования спутниковых изображений в реальную высоту местности.
Узнайте, где находится самый маленький обитаемый остров в мире.
За последние 150 лет только три новых вулканических острова смогли продержаться дольше трех месяцев (один из них – в Исландии). Но только теперь науке доступны спутниковые наблюдения, поэтому ученые с особым интересом наблюдали за новообразованием в Тихом океане. Спустя три года участок суши площадью около 200 гектаров, получивший неофициальное имя Хунга Тонга-Хунга Хаапай (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai), все еще оставался на своем месте.
В конце прошлого года команда NASA высадилась на Хунга Тонга-Хунга Хаапае, и остров снова удивил специалистов. Спутниковые изображения не позволяли точно оценить рельеф новой земли: он оказался более приподнятым, чем казалось на снимках. Более того: территория не была безжизненной – морские птицы, облюбовавшие сушу для гнездования, занесли семена растений.
Тем не менее эрозия, осадки и другие природные явления не позволят острову просуществовать долго: уже сейчас заметно, как волны захватывают южное побережье. Ученые собрали образцы пород, по результатам исследования которых они смогут точнее спрогнозировать сроки жизни Хунга Тонга-Хунга Хаапая: сейчас варианты разнятся от 6 до 30 лет. Кроме того, собранная информация поможет улучшить модель, которая сейчас используется для преобразования спутниковых изображений в реальную высоту местности.
Узнайте, где находится самый маленький обитаемый остров в мире.