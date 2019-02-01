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Интерактивная карта изменений границ России за всю ее историю
Карту отличает высокая степень детализации.
Анастасия Баринова
1 февраля 2019 в 14:03
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Новый картографический проект показывает динамику политических границ России с 1462 по 2018 годы. За технологический аспект отвечали специалисты NextGIS, а исторические данные предоставлены электронной энциклопедией «Руниверс» и Лабораторией исторической геоинформатики Российской академии наук.
Процесс создания интерактивной карты был разделен на несколько этапов: после выделения границ, относящихся к каждому временному участку, авторы обрисовали изменения с помощью полигональной сетки. В окончательном виде карта имеет вкладки с сопроводительной информацией: для каждого временного периода указан глава государства и площадь страны в годы его правления, а для каждого изменения приведена историческая справка.
В XXI веке на планете уже не осталось неисследованных мест, но специалисты продолжают создавать множество интересных карт: с беспрецедентной детализацией (например – подробная карта Антарктиды), или с необычными погружениями в историю (криминальная обстановка в средневековом Лондоне).
Процесс создания интерактивной карты был разделен на несколько этапов: после выделения границ, относящихся к каждому временному участку, авторы обрисовали изменения с помощью полигональной сетки. В окончательном виде карта имеет вкладки с сопроводительной информацией: для каждого временного периода указан глава государства и площадь страны в годы его правления, а для каждого изменения приведена историческая справка.
В XXI веке на планете уже не осталось неисследованных мест, но специалисты продолжают создавать множество интересных карт: с беспрецедентной детализацией (например – подробная карта Антарктиды), или с необычными погружениями в историю (криминальная обстановка в средневековом Лондоне).